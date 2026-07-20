Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in eşinin babası 90'ların ünlü şarkıcısı çıktı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek'in Esen Matraş ile hayatını birleştirmesinin ardından nikâh masasında yaşanan çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. İsmail Yüksek ile evlenen Esen Matraş’ın, 1990'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla tanınan eski pop şarkıcısı ve Matraş Deri ailesinin veliahtlarından Emre Matraş'ın kızı olduğu ortaya çıktı.

ÖZ BABASININ ADINI NİKÂH MASASINDA DAHİ ANMADI

Nikâh töreninde yaşanan dikkat çekici tercih ise baba-kız arasındaki derin küslüğü gözler önüne serdi. Uzun yıllardır öz babasıyla görüşmeyen Esen Matraş, nikâh masasında da bu tavrını sürdürdü. Nikâh memurunun "Baba adınız?" sorusu üzerine Esen Matraş, öz babası Emre Matraş’ın adını dahi anmayarak kendisini büyüten üvey babası Anıl Karaer'in adını verdi.

BABASI 90'LARIN TANINAN ŞARKICILARINDANDI

1975 doğumlu Emre Matraş, Türkiye'nin köklü deri markalarından Matraş Deri ailesinin veliahtlarından biri olarak tanınırken, 1990'lı yıllarda müzik dünyasına adım atmıştı. 1994 yılında yayımladığı "Yaz Aşkları" albümüyle çıkış yapan Matraş, özellikle "Çal Çal Oyna" şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış, 1996'daki "Feryadım Göklere" çalışmasının ardından müzik kariyerini geri plana çekmişti.

İKİ EVLİLİKTEN 3 KIZI VAR

Emre Matraş, ilk evliliğini Hale Keleş ile gerçekleştirdi ve bu evlilikten Esen ile Esin adında iki kızı dünyaya geldi. İlk eşinden ayrıldıktan sonra 2010 yılında şarkıcı ve sunucu Yeşim Erçetin ile nikâh masasına oturan ve 2015'de bu evliliği de sona eren Matraş'ın Yeşim Erçetin'den de Masal adında bir kızı bulunuyor.