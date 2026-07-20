Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in eşinin babası 90'ların ünlü şarkıcısı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in eşinin babası 90'ların ünlü şarkıcısı çıktı

20.07.2026 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın milli futbolcusu İsmail Yüksek ile hayatını birleştiren Esen Matraş’ın, 1990’lı yılların tanınan pop müzik sanatçısı ve Matraş Deri ailesinin veliahtı Emre Matraş’ın kızı olduğu ortaya çıktı. Ancak çiftin mutlu gününe imza atan olay, gelin Esen Matraş'ın öz babasıyla ilgili radikal kararı oldu. Esen Matraş, yıllardır küs olduğu ve görüşmediği Emre Matraş'ın adını nikahında anmadı ve "Baba adınız" sorusunu üvey babasının adını söyleyerek yanıtladı.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek'in Esen Matraş ile hayatını birleştirmesinin ardından nikâh masasında yaşanan çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. İsmail Yüksek ile evlenen Esen Matraş’ın, 1990'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla tanınan eski pop şarkıcısı ve Matraş Deri ailesinin veliahtlarından Emre Matraş'ın kızı olduğu ortaya çıktı.

ÖZ BABASININ ADINI NİKÂH MASASINDA DAHİ ANMADI

Nikâh töreninde yaşanan dikkat çekici tercih ise baba-kız arasındaki derin küslüğü gözler önüne serdi. Uzun yıllardır öz babasıyla görüşmeyen Esen Matraş, nikâh masasında da bu tavrını sürdürdü. Nikâh memurunun "Baba adınız?" sorusu üzerine Esen Matraş, öz babası Emre Matraş’ın adını dahi anmayarak kendisini büyüten üvey babası Anıl Karaer'in adını verdi.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in eşinin babası 90'ların ünlü şarkıcısı çıktı

BABASI 90'LARIN TANINAN ŞARKICILARINDANDI

1975 doğumlu Emre Matraş, Türkiye'nin köklü deri markalarından Matraş Deri ailesinin veliahtlarından biri olarak tanınırken, 1990'lı yıllarda müzik dünyasına adım atmıştı. 1994 yılında yayımladığı "Yaz Aşkları" albümüyle çıkış yapan Matraş, özellikle "Çal Çal Oyna" şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış, 1996'daki "Feryadım Göklere" çalışmasının ardından müzik kariyerini geri plana çekmişti.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in eşinin babası 90'ların ünlü şarkıcısı çıktı

İKİ EVLİLİKTEN 3 KIZI VAR

Emre Matraş, ilk evliliğini Hale Keleş ile gerçekleştirdi ve bu evlilikten Esen ile Esin adında iki kızı dünyaya geldi. İlk eşinden ayrıldıktan sonra 2010 yılında şarkıcı ve sunucu Yeşim Erçetin ile nikâh masasına oturan ve 2015'de bu evliliği de sona eren Matraş'ın Yeşim Erçetin'den de Masal adında bir kızı bulunuyor.

İsmail Yüksek, Milli Takım, Emre Matraş, Fenerbahçe, Evlilik, Magazin, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Fenerbahçe Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in eşinin babası 90'ların ünlü şarkıcısı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusundan İsrail’e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı ABD ordusundan İsrail'e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı
Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent’i suçladı Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent'i suçladı
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani’yi hedef aldı Skandal Orta Doğu mesajı Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
Rusya, Karadeniz’de yük gemisini vurdu: 5 ölü, 5 kişiden haber alınamıyor Rusya, Karadeniz'de yük gemisini vurdu: 5 ölü, 5 kişiden haber alınamıyor
Alanya’da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı Alanya'da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı
Maçın önüne geçen an Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi
X’e giremeyen kullanıcılar isyan etti X'e giremeyen kullanıcılar isyan etti
Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı
O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı

19:24
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde Yunanistan’dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır
Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır
17:30
Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi
Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi
17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
17:28
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
16:54
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:43
Evlere neden giriyorlar Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
13:10
Asgari ücrette yeni hazırlık Hükümet harekete geçti
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 21:20:04. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in eşinin babası 90'ların ünlü şarkıcısı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.