Ferhat Bayram, ISAF ve MOBİSAD IMEX 2026'nın hedeflerini açıkladı - Son Dakika
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Ferhat Bayram, ISAF ve MOBİSAD IMEX 2026'nın hedeflerini açıkladı

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Marmara Fuarcılık Genel Müdürü Ferhat Bayram, ISAF ve MOBİSAD IMEX 2026 fuarlarına ilişkin Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Fuarcılık sektöründeki değişimi yakından takip ettiklerini belirten Bayram, ISAF'ta 250'ye yakın firmanın yer aldığını ve ziyaretçi sayısının bu yıl 20 bini aşmasını beklediklerini söyledi.

"DÜNYADA FUARCILIK CİDDİ BİR DEĞİĞİM GEÇİRİYOR"

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen ISAF'a gösterilen ilginin nedenlerini değerlendiren Bayram, dünya genelinde fuarcılık anlayışının son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini ifade etti.

Farklı ülkelerde düzenlenen fuarları düzenli olarak ziyaret ettiklerini belirten Bayram, uluslararası gelişmeleri ve sektörün ihtiyaçlarını yakından takip ederek bu yenilikleri Türkiye'deki organizasyonlarına yansıttıklarını söyledi.

ISAF'TA 250'YE YAKIN FİRMA YER ALIYOR

ISAF'ın bu yıl 30'uncu kez düzenlendiğini hatırlatan Bayram, fuarda yaklaşık 250 katılımcı firmanın bulunduğunu açıkladı.

Son yıllarda fuarın kapsamını genişlettiklerini belirten Bayram, organizasyona güçlü panel ve konferans programları eklediklerini, ayrıca firmaların kendi çözümlerini tanıtabilecekleri özel sunum alanları oluşturduklarını ifade etti.

Ziyaretçi sayısında da artış beklediklerini söyleyen Bayram, önceki yıllarda 16-17 bin seviyelerinde olan ziyaretçi sayısının bu yıl 20 bini aşacağını öngördüklerini dile getirdi.

Ferhat Bayram, ISAF ve MOBİSAD IMEX 2026'nın hedeflerini açıkladı

MOBİSAD IMEX'TE 50 FŞRNA, 20 PANEL VE 40'TAN FAZLA SUNUM

Bu yıl ikincisi düzenlenen MOBİSAD IMEX hakkında da bilgi veren Bayram, organizasyonun kendi alanında Türkiye'de düzenlenen tek uluslararası kapsamlı fuar olduğunu belirtti.

Yaklaşık 50 firmanın ürün ve hizmetlerini sergilediği fuarda 5 bin civarında ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini açıklayan Bayram, etkinlik kapsamında 20 panel ve 40'ın üzerinde sunum gerçekleştirileceğini söyledi.

Panellerde yurt dışından üst düzey sektör temsilcilerinin de yer alacağını vurgulayan Bayram, katılımcıların uluslararası uzmanların sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerini dinleme fırsatı bulacağını ifade etti.

Bayram, fuarların yalnızca ürün ve hizmetlerin sergilendiği alanlar olmaktan çıkarak sektör temsilcilerinin bilgi ve deneyim paylaştığı önemli buluşma noktalarına dönüştüğüne dikkat çekti.

MarmaraSon Dakika

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SON DAKİKA: Ferhat Bayram, ISAF ve MOBİSAD IMEX 2026'nın hedeflerini açıkladı - Son Dakika
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