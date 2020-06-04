Festivallerle dolu bir yazın ardından, kültür sanat sezonu 1 Eylül'de açılacak (1) - Son Dakika

Festivallerle dolu bir yazın ardından, kültür sanat sezonu 1 Eylül'de açılacak (1)

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, pandemi sebebiyle erken kapanan sanat perdelerinin bu sene bir ay erken açılacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, pandemi sebebiyle erken kapanan sanat perdelerinin bu sene bir ay erken açılacağını söyledi.

Yavuz, AA muhabirine normalleşme dönemiyle yaz sezonunda düzenlenecek sanat etkinliklerini ve 2020-2021 sanat sezonunun ayrıntılarını anlattı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tiyatro, opera ve bale ile Bakanlığa bağlı senfoni orkestralarının mart ayında perdelerini kapattığını hatırlatan Yavuz, sanatçılar açısından en kötü durumun seyirci ile buluşamamak olduğunu dile getirdi. Yavuz, normalleşme dönemi ile açık hava mekanlarını etkin bir şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.

Kamyon tiyatrosu, 1 Temmuz'da çocuklar için yollarda olacak

Devlet Tiyatrolarınca 8 aydır yürütülen "kamyon tiyatrosu" projesi üzerinde çalıştıklarını belirten Yavuz, bir kamyonu açıldığında çok büyük bir tiyatro sahnesi olabilecek hale getirdiklerini, projenin yatırım ve üretim sürecini tamamladıklarını aktardı. Yavuz, şöyle devam etti:

"Kamyon tiyatrosu ile 1 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında 50 günlük süreçte, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 25 ilde 57 ilçeye gideceğiz. Dört tane çocuk oyunumuzu hiç tiyatroya gidememiş, en ücra köşelerdeki, ilçelerimizdeki çocuklarımızla buluşturacağız. Bunu açık havada valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımızla iş birliği halinde yapıyoruz. Biz kamyonu sahne haline getirdik. Profesyonel bir sahne haline getiriliyor, basit bir şey değil. Açık havada çocukların tiyatro izleyebilecekleri etkinlik serisi olacak."

Kamyon tiyatrosu projesini Ankara'dan başlatacaklarını ve Başkent'in dezavantajlı iki ilçesinden iki mahalle seçtiklerini anlatan Yavuz, Konya Devlet Tiyatrosunun da açık havada yapılacak özel bir başka proje gerçekleştireceğini, Konya'daki il, ilçe ve köylerde çocuk oyunlarını sahneleyeceğini dile getirdi.

Ankara'da açık hava tiyatrosu, Bodrum'da konserler

Devlet Tiyatroları Ankara İrfan Şahinbaş Yerleşkesi'nde açık havada bir sahne kuracaklarının müjdesini Başkentlilere veren Yavuz, "Temmuz ayı içerisinde Ankara İrfan Şahinbaş Yerleşkesi'nde düzenli olarak tiyatro temsillerimiz gösterilecek. Ankaralılara yaz akşamları açık havada tiyatro izleteceğiz. Kültür sanatın insan psikolojisine çok büyük faydası var. İyi bir moral olacağını düşünüyorum." dedi.

Bodrum'da geçen yıl başlayan açık hava etkinliklerinin bu yıl da devam edeceğini bildiren Yavuz, Bodrum Kalesi'nde ve Antik Tiyatro'da 10 konser, 3 tiyatro gösterisiyle yerli ve yabancı ziyaretçileri buluşturacaklarına dikkati çekti.

Yavuz, etkinlik programının belirlendiğini, 12 Temmuz'da Ankara Devlet Tiyatrosunca Reis Bey, 26-27 Ağustos'ta Bursa Devlet Tiyatrosunca Akide Şekeri, 7-8 Eylül'de İzmir Devlet Tiyatrosunca Kantocu oyununun sunulacağına işaret ederek kültürle sanatın buluştuğu yerler olan antik kentlerde de çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Efes, Bodrum ve Aspendos bale ve opera festivalleri yapılacak

Devlet Opera ve Balesince seyirciyle buluşturulan, yerli ve yabancı sanatseverlerin zevkle takip ettiği opera ve bale festivallerinin bu sene yapılacağının müjdesini sanatseverlere veren Yavuz, şu bilgileri paylaştı:

"Tarihleri değiştirdik pandemiden dolayı ve ilk kez ilan ediyoruz. Festivallerimizi yapıyoruz. 17- 29 Temmuz'da Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali ile başlatıyoruz festivallerimizi. 4-18 Ağustos tarihlerinde 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivalini, 1-22 Eylül tarihleri arasında da Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivalimizi yapacağız. Bu sene uluslararası katılım çok fazla olamayacak. Altı Devlet Opera ve Balemiz var. Performansları çok yüksek eserler var. 11. İstanbul Opera Festivalimizi de 23 Eylül- 5 Ekim tarihlerine aldık. Efes, Bodrum, Aspendos açık havada, İstanbul için de seçenekleri araştırıyoruz. O tarihe kadar, pandemi ile süreç nasıl ilerleyecek ona da bakacağız. Festivallerde kopukluk olmasını istemedik, gerçekleştireceğiz. Tabii Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulumuzun yayınlamış olduğu bütün tedbirlere uyarak. Fiziksel mekanlarımızı da buna uygun hale getiriyoruz."

Tiyatro, opera ve konser salonları pandemi sürecine hazır

Yavuz, Bakanlığa bağlı bütün sanatsal tesislerde, tiyatro sahneleri, konser salonları, opera ve bale salonlarının Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni sezon için hazırlandığını vurguladı.

Salonlar için protokol hazırlayarak iklimlendirme ve klima koşullarını iyileştirdiklerini, seyirci sayısını, seyircilerin salonlara nasıl kabul edileceğini belirlediklerini, genel hijyen kurallarını üst seviyeye çıkardıklarını anlatan Yavuz, üç genel müdürlük ve bütün sanat kurumları için bütün kuralların yeni baştan yazıldığını, sanatçıların sağlıklarını koruma, mesafelerin belirlenmesi, temsillerin öncesinde ve sonrasında kaç saat boşluk bırakılacağı, kaç saat temizlik yapılacağı gibi önemli iyileştirmeler yaptıklarını aktardı.

Salonlar yüzde 50 kapasite ile kullanılacak

Yavuz, şunları kaydetti:

"Şu anda yine sağlık koşullarının ve pandeminin gidişatına bakılacak ama hedefimiz salonlarımızı yüzde 50 kapasite ile kullanmak. Girişte, çıkışta hangi tedbirlerin alınacağına karar verildi. Salonlarımız, bu anlamda hazırlık sürecine başladılar. Hedefimiz, bunu ilk kez duyuruyoruz, sanat sezonunu 1 Eylül'de başlatmak. Kaybettiğimiz 3 ayı telafi etmek istiyoruz. Seyirci ile buluşturamadığımız pek çok eserimiz vardı. 1 Eylül'de başlayalım ki seyircimize bir an önce kavuşalım. Hem sanatçımızı hem seyircimizi koruyan hijyen koşulları, fiziksel koşulları artırılmış ortamlarda sahnelerimizde olacağız. Salgın tüm dünyada sorun olmaya devam ediyor ama hayatımızı da devam ettirmek zorundayız. Tedbirlerimizi artırıyoruz. Tedbirlerimizi alarak, sosyal anlamda birlikteliğimize devam etmemiz gerekiyor. Kültür sanat ve turizm kıymetli. Güvenli ortamlarda faaliyetlerimizi yapacağız. Devletimiz, her türlü ortamda imkanını vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş durumda. Biz de Bakanlık olarak bütün kurumlarımızla vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz."

Festivallerle dolu bir yazın ardından, kültür sanat sezonu 1 Eylül'de açılacak (1)

Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 12:28 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Festivallerle dolu bir yazın ardından, kültür sanat sezonu 1 Eylül'de açılacak (1) - Son Dakika

Son Dakika

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı         
18:06
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın         
17:59
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı         
17:53
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir         
17:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz         
17:35
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı         
17:18
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti         
17:13
Altının kilogramı 373 bin lira oldu Altının kilogramı 373 bin lira oldu         
17:09
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti 3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti         
17:08
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi         
16:59
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor         
16:57
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi 3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi         
16:40
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü         
16:36
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım         
16:22
Maskesi cebinde olmasına rağmen Maskesi cebinde olmasına rağmen "yok" diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi         
16:15
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak         
16:13
Yaşlı insanların yardımına koşan güzel tenisçi Katie Boulter büyük takdir topladı Yaşlı insanların yardımına koşan güzel tenisçi Katie Boulter büyük takdir topladı         
16:07
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum         
16:06
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir         
15:57
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı         
15:57
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki         
15:56
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu         
15:54
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları         
15:51
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi         
15:50
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı         
15:49
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı 2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı         
15:43
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı         
15:29
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü         
15:24
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz         
15:20
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı         
15:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 18:49:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Festivallerle dolu bir yazın ardından, kültür sanat sezonu 1 Eylül'de açılacak (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]