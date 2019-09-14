Son Dakika Haberleri: Fethiye'de 'İcradan ucuza ev, arsa ve otomobil' vaadiyle dolandırıcılık
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Fethiye'de 'İcradan ucuza ev, arsa ve otomobil' vaadiyle dolandırıcılık

1 saat önce

Muğla merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda kendilerinin kamu kurumlarıyla irtibatlı olduğunu söyleyerek icradan ucuz ev, arsa ve araba almak vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fethiye'de 'İcradan ucuza ev, arsa ve otomobil' vaadiyle dolandırıcılık, System.String[]

Muğla merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda kendilerinin kamu kurumlarıyla irtibatlı olduğunu söyleyerek icradan ucuz ev, arsa ve araba almak vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarıyla irtibatlı olduğunu söyleyerek, icradan ucuz ev, arsa ve araba almak vaadiyle yüksek meblağlarda vatandaşlar dolandırdıkları belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon başlattı. Fethiye merkezli yapılan çalışmaları sonucu İzmir, İstanbul, Çanakkale ve Antalya'da 45 kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen D.E., M.Ü.T., D.A., H.M., K.Ö. ile K.A ekiplerce gözaltına alındı.


Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.E., M.Ü.T., D.A. ve H.M. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderilirken K.Ö. ile K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:13 Kaynak: İHA
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