Fethiye'de minibüslere Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Fethiye'de minibüslere Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri tarafından minibüslerde Kovid-19 denetimi yapıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri tarafından minibüslerde Kovid-19 denetimi yapıldı.
Artan korona virüs vakalarıyla birlikte kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Kovid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Genelge kapsamında Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de denetimlerini bu kapsamda sürdürdü. İnönü Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, minibüslerde ayakta yolcu olup olmadığını denetledi. Uygulama boyunca durdurulan minibüslerde ayakta yolcuya rastlanmadı. Ekipler, ayakta yolcu olup olmamasının yanı sıra maske ve dezenfektan olup olmadığını denetledi. - MUĞLA
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