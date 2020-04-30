Fethiye'de sondajla jeotermal kaynak aranacağı iddiasına tepki - Son Dakika

Fethiye'de sondajla jeotermal kaynak aranacağı iddiasına tepki

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sondaj yöntemi ile jeotermal kaynak arama faaliyeti yapılacağı iddiasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Kayaköy ve Ölüdeniz Mahallelerinin Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde kalan 6 noktada sondaj için yatırım planlandığı, Çevresel Etki Değerlendirme Raporu yapım sürecinin başlatıldığı iddiası üzerine CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Belediye Başkanı Alim Karaca ve bir grup vatandaş, Kayaköy Ören Yeri önünde toplandı.

Maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan grup, sürece tepki gösterdi.

Milletvekili Alban yaptığı konuşmada, sondaj kuyularının noktalandığı bölgelerin tamamının öncelikli korunması gereken hassas alanlar olduğunu dile getirdi.

Sondaj kuyusu için arama izni istenen yerlerin tarihi ve kültürel değer olduğunu dile getiren Alban, "Göz bebeğimiz gibi koruduğumuz Ölüdeniz'de de bu sondaj kuyularından var. Kayaköy, Soğuksu Plajı, Gemiler Plajı bu projenin içerisinde. Biz bedenimizi ve çevremizi karantinaya aldık. Beynimizi, dilimizi karantinaya almadık. Hiçbir zaman susmayacağız. Muğla sahipsiz değil" diye konuştu.

Belediye Başkanı Alim Karaca ise, Kayaköy ve Ölüdeniz'de jeotermal ile ilgili çalışmaları engellemek için vatandaşlarla mücadele edeceklerini söyledi.

Fethiye Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Gülbahar Edik Kayhan da şöyle konuştu:

"Fethiye'nin kesin korunacak alan statüsündeki bu en hassas ekosistemleri üzerinde, adeta bir turizm yatırımı için ön açma girişimi olduğu izlenimi veren bu tip girişimlerin acilen durdurulması gerektiği açıktır. Fethiye'nin Kayaköy ve Ölüdeniz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan proje alanına ilişkin; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca, Sondaj Yöntemi ile Jeotermal Kaynaklar Arama Faaliyeti adıyla verilmiş olan izin ve ruhsatların iptal etmesini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın böyle bir yatırıma, mevzuatı gereği izin vermeyeceği düşüncesi ile ÇED Yapım Sürecini durdurmasını talep ediyoruz."