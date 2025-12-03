Ünlü tabiat parkında yangın! Bungalov ve karavanlar küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ünlü tabiat parkında yangın! Bungalov ve karavanlar küle döndü

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü tabiat parkında yangın! Bungalov ve karavanlar küle döndü
03.12.2025 18:12  Güncelleme: 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü tabiat parkında yangın! Bungalov ve karavanlar küle döndü
Haber Videosu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu Tabiat Parkı'nda çıkan yangında, elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen alevler onlarca karavan ve bungalovu küle döndürdü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karavan ve bungalovların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, onlarca karavan ve bungalov küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yanıklar Mahallesi'nde bulunan Katrancı Koyu Tabiat Parkı'nda karavan ve bungalovların bulunduğu alanda ilk tespitlere göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı.

BUNGALOV VE KARAVANLAR KÜLE DÖNDÜ

Yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana da sıçradı. Alevler bitişik halde bulunan onlarca bungalov ve karavanı sardı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem karavan ve bungalovları saran, hem de ormanlık alanı etkileyen alevlere müdahalede bulundu.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADI

Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki çalışmaların ardından zarar tespiti yapılacağı öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.


Kaynak: İHA

Güvenlik, Fethiye, 3-sayfa, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ünlü tabiat parkında yangın! Bungalov ve karavanlar küle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’nın Yeni Lezzeti: Siyah Tahinli Pide Bursa'nın Yeni Lezzeti: Siyah Tahinli Pide
Müstakil evde sır dolu olay İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi Müstakil evde sır dolu olay! İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi
Kıyamet alameti gibi olay Tek tek kıyıya vuruyorlar Kıyamet alameti gibi olay! Tek tek kıyıya vuruyorlar
Yer yerinden gerçekten de oynadı Uyanınca yatak odasını bu halde buldu Yer yerinden gerçekten de oynadı! Uyanınca yatak odasını bu halde buldu
Utanmadan kayda da aldılar Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti Utanmadan kayda da aldılar! Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı
BBP lideri Destici’den PKK uyarısı: “Daha büyük bir bela ile karşı karşıya kalabiliriz“ BBP lideri Destici'den PKK uyarısı: "Daha büyük bir bela ile karşı karşıya kalabiliriz"
Meclis’te kahkahalara yol açan dil sürçmesi: Şişt, şişt sakin ol... Meclis'te kahkahalara yol açan dil sürçmesi: Şişt, şişt sakin ol...
Samsunspor ligde ve Avrupa’da kaybetmeyi unuttu Samsunspor ligde ve Avrupa'da kaybetmeyi unuttu

18:44
Borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül hakkında ev hapsi kararı verildi.
Borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül hakkında ev hapsi kararı verildi.
18:21
Alarmları kurun Milli yıldızımızın maçı şifresiz kanalda
Alarmları kurun! Milli yıldızımızın maçı şifresiz kanalda
18:20
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu
18:19
12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü ’gizli odada’ yakalandı
12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü 'gizli odada' yakalandı
17:50
Putin’in “Savaşa hazırız“ restine NATO’dan yanıt
Putin'in "Savaşa hazırız" restine NATO'dan yanıt
17:49
Fenerbahçe’de sürpriz İrfan Can gelişmesi
Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can gelişmesi
17:46
Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti
Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti
17:33
Tavandan indi, marketi talan etti Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı
Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı
17:08
Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler
Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler
17:08
1.5 yıllık imza attı İşte İlhan Palut’un koltuğuna oturan isim
1.5 yıllık imza attı! İşte İlhan Palut'un koltuğuna oturan isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2025 18:58:39. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü tabiat parkında yangın! Bungalov ve karavanlar küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.