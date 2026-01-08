Fethiyespor Transferlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Fethiyespor Transferlerine Devam Ediyor

Fethiyespor Transferlerine Devam Ediyor
08.01.2026 11:50
Fethiyespor, Ali Mert Aydın ile sözleşme imzaladı; yeni transferlerle güçleniyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 9 maçlık galibiyet hasretiyle tamamlayan Fethiyespor maratonun ikinci etabı öncesi transferde anlaşmaya vardığı sol bek Ali Mert Aydın'la da sözleşme imzaladı. Daha önce de Fethiye'de oynayan 28 yaşındaki Ali Mert, Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Transferde daha önce Arnavutköy Belediyespor'dan orta saha İrfan Akgün, Kırklarelispor'dan forvet Melih Okutan, İskenderunspor'da forma giyen stoper Ulaş Zengin ve 1461 Trabzon FK'dan forvet Yusuf Türk'ü kadrosuna dahil eden Fethiye, Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan kaleci Nurullah Aslan'la da sözleşme imzalayacak. Muğla ekibinde ligde cumartesi günü İzmir'de oynanacak Ankara Demirspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor.

Kaynak: DHA

