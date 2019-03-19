Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan Zanlılar Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Fetö'den Aranan Zanlılar Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

15 dakika önce

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 4 zanlı ile 2 organizatör yakalandı.

Fetö'den Aranan Zanlılar Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı, System.String[]
Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 4 zanlı ile 2 organizatör yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı, Köyceğiz ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir ve Ankara mahkemelerince haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin Çandır Mahallesi'nde saklandıkları bir evden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaştı.


Düzenlenen operasyonda, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandıkları öğrenilen İ.D, A.K, A.F.B, E.B. ile yasa dışı geçişe aracılık ettiği belirlenen D.Ç. ve S.G. gözaltına alındı.


Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:19 Kaynak: AA

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