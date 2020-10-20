FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı - Son Dakika

FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı

20.10.2020 00:33

Katıldığı bir programda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddia eden İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı. İstanbul'daki İYİ Parti ilçe başkanları, Özdağ'ın partiden ihracı ve disipline sevkine yönelik imza verdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etti. Ümit Özdağ'ın iddiasına parti yönetiminden ilk tepki Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan gelirken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

İHRACI İÇİN İLK ADIM ATILDI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, İl Başkanı Buğra Kavuncu başkanlığında toplanan İYİ Parti İstanbul ilçe başkanları Ümit Özdağ'ın partiden ihracı ve disipline sevkine yönelik imza verdi.

İlçe başkanlarının imzaladığı disiplin ve ihraç dilekçesi İYİ Parti Genel Merkezi'ne gönderildi. İYİ Parti İstanbul ilçe başkanlarının İYİ Parti Genel Merkezi'ne Ümit Özdağ'ın partiden ihracı ve disipline sevkine ilişkin gönderdiği dilekçe şöyle:

İHRAÇ DİLEKÇESİ GENEL MERKEZE GÖNDERİLDİ

"İYİ Parti Genel Merkezi'ne;

Aşağıda imzası bulunan biz İYİ Parti İstanbul İlçe Başkanları olarak;

19.10.2020 tarihinde CnnTürk Tarafsız Bölge Programına konuk olan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın gerçek dışı beyan ve iftiralarını şiddetle kınıyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar üyelerimizle birlikte büyük bir emek ve özveri ile bugünlere getirdiğimiz partimizin, İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu üzerinden asılsız söylem ve iftira kampanyası ile yıpratılmasına artık daha fazla müsaade etmemizin imkanı kalmamıştır.

Bu bağlamda bizlerin İl Başkanımız Sayın Satuk Buğra Kavuncu'ya olan inancı güveni ve desteği tamdır.Her şartta yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı

Aziz milletimizin umudu ve iktidarın tek gerçek alternatifi olan İYİ Parti'nin, organize bir şekilde yıpratılması ve İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu'nun itibar suikastine uğramasının engellenmesi için, adı geçen şahıs hakkında parti tüzüğümüz gereği disiplin hükümlerinin ivedilikle işletilerek partiden ihraç edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

DANIŞMANI DA İSTİFA ETTİ

Öte yandan Ümit Özdağ'ın danışmanı Hüseyin Evren Kavas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Ümit Özdağ'ın danışmanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde İYİ Parti'nin iktidarı için bir nefer olarak gayret etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı

FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı
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Son Dakika Politika FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı - Son Dakika


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