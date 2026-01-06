10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe - Son Dakika
10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe

Haberin Videosunu İzleyin
10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
06.01.2026 18:49  Güncelleme: 19:21
Haberin Videosunu İzleyin
10 yıldır aranıyordu! FETÖ\'ye büyük darbe
Haber Videosu

Manisa'da 10 yıl aran Bülent Y. ve eşi Emine Y., MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandı.

Manisa'da FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem imamı' olarak görev yaptığı öğrenilen ve 10 yıldır aranan Bülent Y. (50) ve eşi Emine Y. (46), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı.

MİT ve Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'emniyet mahrem imamı' olarak görev yaptığı öğrenilen ve 10 yıldır aranan Bülent Y. ve eşi Emine Y.'nin yerini tespit etti.

FETÖ'YE BÜYÜK DARBE

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda hükümlünün saklandığı Şehzadeler ilçesindeki eve bugün operasyon yapıldı. Yakalanarak, gözaltına alınan Bülent Y. ve eşi emniyete götürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Manisa, Terör, Son Dakika

10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe

10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
