FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki yapılanması davasında 14 sanığa tahliye - Son Dakika

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yıldız Teknik Üniversitesi yapılanmasında, açığa alınan veya ihraç edilen aralarında 2'si profesör, akademisyenler ile memurların bulunduğu 21 sanığın "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 9'ar yıl hapis cezasının Yargıtay 'da bozulmasının ardından dosyayı inceleyen mahkeme, 14 sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Şubat 2018 tarihindeki karar duruşmasında, ByLock kullanıcısı oldukları ve örgüt talimatıyla Bank Asya'ya para yüksek miktarda paralar yatırdıkları iddia edilen sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Prof. Dr. Muzaffer Aydemir, Doç. Dr. Kürşat Hakan Oral, Doç. Dr. Süleyman Hakan Sevilgen, Yrd. Doç.Dr. Recep Uysal, Yrd. Doç. Dr. Tamer Çoskun, Yrd. Doç. Dr. Fatih Karabiber, Yrd. Doç.Dr. İbrahim Eren, araştırma görevlileri Bünyamin Yağcıtekin, İbrahim Özbek, Harun Akif Kabuk, Yusuf Duran, Mustafa Dağcan Şentürk, Osman Gürbüz, Mehmet Rıfat Kamber, Serdal Şahin ile Ergün Yaşar, İbrahim Şener, Şaban Çetin, okutman Muhammed Çinkaya ve memur Mustafa Başıbüyük'ü "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırmıştı. İstinafın kararı onaması, sanık avukatlarının ise temyizde bulunması üzerine dosya Yargıtay'a gitmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de "eksik araştırma ve yetersiz belgeyle karar verildiği" gerekçesiyle 27 Şubat 2020'de mahkumiyet kararını bozmuştu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYELERİNE KARAR VERİLDİ

Bozma kararının ardından dosya yeniden İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dosyayı 24 Nisan'da incelemeye alan mahkeme tensip tutanağında, sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Prof. Dr. Muzaffer Aydemir, İbrahim Şener, Fatih Karabiber, Mehmet Rıfat Kamber, Osman Gürbüz, Harun Akif Kabuk, Mustafa Dağcan Şentürk, Serdal Şahin, Bünyamin Yağcıtekin, Muhammed Çinkaya, Yusuf Duran, Tamer Coşkun ve İbrahim Özbek'in tutuklulukta geçirdikleri süre, bozma ilamı, delil araştırmasının sürüyor olması ve bu sürecin alabileceği muhtemel zaman aralığını dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme bu sanıkların, yurtdışına çıkış yasağı konulmasına ve her hafta bir gün en yakın karakola imza atma şartı şeklinde adli kontrol altına alınmalarına da hükmetti.

DURUŞMA EYLÜL AYINA BIRAKILDI

Tutuksuz sanıklar Ergün Yaşar, İbrahim Eren, Kürşat Hakan Oral, Mustafa Başıbüyük, Recep Uysal, Süleyman Hakan Sevilgen, Şaban Çetin ve tüm sanık avukatlarına duruşma gününün bildirilmesi için davetiye çıkarılmasına karar verildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sanıkların Bylock kullanıp kullanmadıkları, mail ve mesaj sayısı ile gelen-giden aramayı gösteren tespit ve değerlendirme tutanağının istenmesine, sanıkların malvarlıklarının incelenerek FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü ile itisakına dair Mali Analiz Raporu'nun hazırlanmasının istenilmesi için MASAK'a yazı yazılmasına da hükmedildi. Duruşmanın, delil araştırması ve koronavirüs salgını da dikkate alınarak eylül ayında yapılmasına karar verildi.

- İstanbul