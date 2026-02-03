FETÖ Okulları Algısı Yanıltıcı

(TBMM) - Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı okulların, vakfın toplam yapısının üçte birini oluşturduğunu belirterek, "FETÖ iltisaklı okulların Türkiye kamuoyunda zaman zaman ortaya çıkardıkları 'çok başarılı okullar' algısının tamamen yanılsamadan ibaret olduğunu da okulların içine girince öğrendik. Öğrencilerin zaten var olan yeteneklerinin panayır yeri gibi sergilendiği bir pazar yerinin ötesinde, bir eğitim anlayışı, bir eğitim felsefesi olmadığını gördük" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu'nda Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Mustafa Özdil ve vakıf temsilcileri "Türkiye Maarif Vakfının Faaliyetleri ve Vakfın, Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Kapsamında Yaptığı Çalışmalar" başlıklı sunum yaptı.

Türkiye Maarif Vakfı'nın, ayrımcılığın önlenmesi konusundaki çalışmalarını aktaran Özdil, sadece bir eğitim kurumu olarak değil, kamusal nitelikli uluslarası bir eğitim faaliyeti yürütme vizyonu ile yola çıktıklarını söyledi.

Özdil, "Eğitim felsefesi, akademik çalışmaların özel bir önemle ele alınmasını gerektiriyordu. Ana hedeften şaşmadan bütçe hassasiyeti ve hangi değerleri ele alacağımızı bilerek ilerlemeye çalıştık. Bize verilen misyon, Türkiye'nin eğitim vizyonunu daha önce yapılmamış bir şekilde büyük bir iddiayla gerçekleştirmek" diye konuştu.

"Eğitimde karşılaşılan ayrımcılık biçimlerine karşı bu merkezler ortaya çıktı"

Mahmut Mustafa Özdil, bugün itibarıyla Türkiye Maarif Vakfı'nın 64 ülkede etkin bir şekilde faaliyetlerine devam ettiğini, bu 64 ülkenin 56'sında 517 okul, iki üniversite, 15 eğitim merkezi, 11 Türkiye Araştırmaları Merkezi ve 56 yurt binasında 75 bin öğrenciye eğitim imkanı sunduklarını anlattı.

Başkan Özdil, faaliyet gösterdikleri 64 ülkeden 20'sinin, BM'nin 'az gelişmiş' ülke kategorisinde yer alan ülkelerden oluştuğunu bildirdi.

Türkiye kökenli göçmenlerin genel göçmen nüfusu arasında yükseköğretime katılma oranının daha düşük olduğuna dikkati çeken Özdil, bu durumun eksik anadil öğrenimi olduğunu belirtti. Bunun olumsuz etkileri ve ayrımcılığın önlenmesi için Avrupa Eğitim Merkezleri Modeli oluşturduklarını belirten Özdil, "Eğitimde karşılaşılan ayrımcılık biçimlerine karşı bu merkezler ortaya çıktı. Dil temelli ayrımcılığa karşı akademik ve dil desteği sağlamaya başladık" bilgisini verdi.

Milletvekillerinden gittikleri ülkelerde Maarif Vakfı kurumlarını ziyaret etmelerini isteyen Özdil, "Bize de geri bildirimde bulunmanız çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"Darbe girişimi ile yapılan bu el değiştirmede köklü değişikliler yapıldı mı?"

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, kurumun darbe sonrasında bir "el değiştirme" olduğunu belirterek, "Bu kurum 2016'da kuruldu. 2016'da bir darbe girişimi oldu, aslında bir el değiştirme oldu diyebiliriz. Bu el değiştirmede kurumlarda köklü değişiklikler yapıldı mı? Öncü değerlerimiz dediniz, bu değerleriniz nasıl bir kapsayıcılığa sahip" dedi. Güneş, ayrımcılığa karşı yapılan çalışmaları desteklediklerini belirterek, "Yurtdışındaki ayrımcılıkları tartışırken bu ülke içindeki dil temelli dezavantajlı çocukların durumundan neden bahsedilmiyor?" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Ciddi bir kaynağınız var. MEB'in 2018 yılı faaliyet raporu da Maarif Vakfı'nın da aralarında olduğu birtakım kuruluşlarla mükerrer faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Bu konuda bir düzenleme yapıldı mı? Değerler arasında Cumhuriyet değerleri var mı? Kaynak aktarımınız konusunda daha şeffaf bir bilgilendirme yapılabilir misiniz?" sorularını yöneltti.

Maarif Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyeliği yapmış olan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Vakfın sadece FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsamadığını, aynı zamanda müstakilen kurulan üniversite ve kolejler da bulunduğunu belirterek, bu okullarda da Cumhuriyet değerleri başta olmak üzere Türkiye'nin değerlerinin yer aldığının görüleceğini söyledi.

"Türkiye Maarif Vakfı okullarında tek tip müfredat yok"

Milletvekillerinin sorularına yanıt veren Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Özdil de şunları kaydetti:

"Öncelikle el değiştirmede neler değişti; devralınan okullar bizim toplam büyüklüğümüzün üçte birini teşkil ediyor. Türkiye Maarif Vakfı denilince herkesin aklına FETÖ iltisaklı okulların devralınması geliyor ama bizim toplam büyüklüğümüzün üçte biri. FETÖ iltisaklı okulların Türkiye kamuoyunda zaman zaman ortaya çıkardıkları 'çok başarılı okullar' algısının tamamen yanılsamadan ibaret olduğunu da okulların içine girince öğrendik. Öğrencilerin zaten var olan yeteneklerinin panayır yeri gibi sergilendiği bir pazar yerinin ötesinde, bir eğitim anlayışı, bir eğitim felsefesi olmadığını gördük. Dolayısıyla istemesek de yapmak zorundaydık eğer okul olarak buraları işletmek zorundaysak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü oraya insanlar size en değerli varlıklarını, çocuklarını emanet ediyorlar ve bu eğitimin düzgün şekilde yapılabilmesi gerekiyordu."

Türkiye Maarif Vakfı okullarında tek tip müfredat yok. Örneğin Senegal'de Senegal Milli Eğitimi tarafından onaylanmış Türkiye Maarif Vakfı tarafından İngilizce ve Türkçe dersleriyle zenginleştirilmiş bir müfredat var. 'Ne değişti' sorusuna cevap olarak ise Türkiye Maarif Vakfı'nın, 'FETÖ gitti yerine başka bir cemaat geldi' diye zaman zaman algılandığını hissediyorum. Fakat Türkiye Maarif Vakfı kanunla kurulmuş, profesyonel, eğitim alanında faaliyet gösteren bir vakıf. İşe alımları herkese açık olan, 333 Türkiye'de çalışanı olan, yurt dışında Türkiye'den görevlendirilen 504 personel, toplam personeli 13 bin civarında olan bir kurumuz."

"Türkiye Maarif Vakfı giderlerinin kendi gelirleriyle yüzde 70'ini karşılayabiliyor"

Türkiye Maarif Vakfı'nın bütçesine ilişkin sorulara da yanıt veren Özdil, "Biz parayı kamudan kullanıyoruz buradaki hassasiyetimiz Sayıştay denetimine tabi olmasak bile ya da kamu ihale kanununa tabi olmasak bile o usuller çerçevesinde hesap verilebilir şekilde gerçekleşiyor. Sayıştay denetimine tabi olmaması kanun koyucunun bir takdiri ancak biz Sayıştay denetleyecekmiş titizliğinde çalışıyoruz. Başlangıç yatırımları dahil edilmediği takdirde Türkiye Maarif Vakfı giderlerinin kendi gelirleriyle yüzde 70'ini karşılayabiliyor. 2025 bağış rakamlarımız 39,5 milyon lira. Çok yüksek bağış rakamlarımız yok çünkü bir bağış kampanyası içinde olmadık" dedi.