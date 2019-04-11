Son Dakika Haberleri: Fetö Operasyonunda 10 Kişi Tutuklandı

Fetö Operasyonunda 10 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Balıkesir'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda firari durumda bulunan ve yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Fetö Operasyonunda 10 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda firari durumda bulunan ve yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Sakarya, Zonguldak, Denizli, Kütahya, Bursa, Burdur, Bursa İzmir ve Balıkesir olmak üzere 9 ilde geçmiş tarihlerde yapılan FETÖ soruşturmalarında firari durumda bulunan ve Balıkesirde saklandıkları örgüt evlerinde yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonda meslekten ihraç edilmiş 3'ü 3. sınıf emniyet müdürü, 2 ihraç edilmiş polis memuru, 1 ihraç edilmiş doktor, 1 ihraç edilmiş avukat, 5 emniyet mahrem yapı sorumlusu, 4 örgüte müzahir kurum personeli yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan 11 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Manisa, Zonguldak, Bandırma ve Gönen Savcılıklarına teslim edilen şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:13 Kaynak: İHA
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