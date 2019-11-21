FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tura son 2 bilet!

Toplam 32 takımın 8 grupta mücadelesini sürdürdüğü ve ilk 2 sırayı alacak ekiplerin adını ikinci tura yazdıracağı organizasyonda C Grubu'nda Letonya'dan Ventspils, D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ve Romanya'dan CSM CSU'nun ardından 11 takım daha dünkü müsabakaların ardından ikinci tur vizesi aldı.



E Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka'nın grup liderliğini garantilediği organizasyonda A Grubu'nda Portekiz'den Benfica ile Hollanda'dan ZZ Leiden, B Grubu'nda İsrail'den Ironi Ness Ziona ile Hollanda'dan Landstede Hammers, C Grubu'nda Almanya'dan medi Bayreuth, F Grubu'nda Ukrayna'dan Kiev Basket, G Grubu'nda Rusya'dan Enisey ile Romanya'dan U-BT Cluj ve H Grubu'nda Macaristan'dan Egis Kormend ile Danimarka'dan Bakken Bears son maçlar öncesinde ikinci tura yükselmeyi garantiledi.



Organizasyonda 27 Kasım'da oynanacak 6. hafta maçlarının ardından E ve F Grubu'ndan birer takım daha ikinci tura yükselecek.

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