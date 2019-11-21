Son Dakika Haberleri: FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tura son 2 bilet!
Son Dakika Spor FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tura son 2 bilet! - Son Dakika Spor

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tura son 2 bilet!

6 saat önce

Toplam 32 takımın 8 grupta mücadelesini sürdürdüğü ve ilk 2 sırayı alacak ekiplerin adını ikinci tura yazdıracağı organizasyonda C Grubu'nda Letonya'dan Ventspils, D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ve Romanya'dan CSM CSU'nun ardından 11 takım daha dünkü müsabakaların ardından ikinci tur vizesi aldı.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tura son 2 bilet!, System.String[]

Toplam 32 takımın 8 grupta mücadelesini sürdürdüğü ve ilk 2 sırayı alacak ekiplerin adını ikinci tura yazdıracağı organizasyonda C Grubu'nda Letonya'dan Ventspils, D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ve Romanya'dan CSM CSU'nun ardından 11 takım daha dünkü müsabakaların ardından ikinci tur vizesi aldı.


E Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka'nın grup liderliğini garantilediği organizasyonda A Grubu'nda Portekiz'den Benfica ile Hollanda'dan ZZ Leiden, B Grubu'nda İsrail'den Ironi Ness Ziona ile Hollanda'dan Landstede Hammers, C Grubu'nda Almanya'dan medi Bayreuth, F Grubu'nda Ukrayna'dan Kiev Basket, G Grubu'nda Rusya'dan Enisey ile Romanya'dan U-BT Cluj ve H Grubu'nda Macaristan'dan Egis Kormend ile Danimarka'dan Bakken Bears son maçlar öncesinde ikinci tura yükselmeyi garantiledi.


Organizasyonda 27 Kasım'da oynanacak 6. hafta maçlarının ardından E ve F Grubu'ndan birer takım daha ikinci tura yükselecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Pınar Karşıyaka, Letonya, Romanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:06 
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