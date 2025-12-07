Fidan ve Eide Doha'da Görüştü - Son Dakika
Fidan ve Eide Doha'da Görüştü

Fidan ve Eide Doha\'da Görüştü
07.12.2025 16:49
Hakan Fidan, Doha Forumu'nda Norveç Dışişleri Bakanı Eide ile önemli konuları görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23'üncü Doha Forumu kapsamında, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede, Gazze'deki durum, Ukrayna'daki gelişmeler ve Sudan'daki iç savaşın ele alındığını bildirdi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Fidan ve Eide Doha'da Görüştü - Son Dakika

SON DAKİKA: Fidan ve Eide Doha'da Görüştü - Son Dakika
