Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23'üncü Doha Forumu kapsamında, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede, Gazze'deki durum, Ukrayna'daki gelişmeler ve Sudan'daki iç savaşın ele alındığını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Fidan ve Eide Doha'da Görüştü - Son Dakika
