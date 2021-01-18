Filistin Başbakanı Iştiyye, Biden'ı yerleşimleri durdurma ve iki devletli çözümü korumaya çağırdı - Son Dakika

Filistin Başbakanı Iştiyye'nin açıklaması KUDÜS (AA) – Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden ile uluslararası topluma, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerini inşa ve genişletme faaliyetlerini durdurmak için müdahale ve "iki devletli çözümü" koruma çağrısı yaptı.

Iştiyye, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 780 yeni konut inşa projesine değinerek, "ABD'nin yeni yönetiminden ve seçilmiş Başkan Biden'dan bu Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme saldırısını kontrol altına alması için tüm çabayı ortaya koymasını umuyoruz." dedi.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria sakini Filistinlilere yönelik saldırılarını "terör" olarak niteleyen Iştiyye, Tel Aviv yönetiminin iki devletli çözümün tamamen ortadan kalkması için Yahudi yerleşimcilerin bu saldırılarını desteklediğini ve teşvik ettiğini ifade etti.

Iştiyye, Biden ile uluslararası topluma da seslenerek, "Uluslararası toplum ile yeni ABD yönetimi üzerindeki sorumluluğu ciddiye almalı ve 'iki devletli çözüm' projesini korumalıdır." dedi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) da dün yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşasını onayladığını bildirmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılması

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın milletvekili ve başkanlık seçimlerinin yapılması kararına işaret eden Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'den işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin seçimlere katılmalarına müsade etme talebinde bulunduğunu kaydetti.

Iştiyye, İsrail'in taraflar (Tel Aviv-Filistin Yönetimi) arasında yapılan sözleşmelere ve özellikle de Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılması ilkesine bağlı olduğunu deklare ettiğini aktardı.

Filistin Başbakanı, Avrupa Birliği'nin (AB) seçimlere uluslararası gözlemcilerden oluşan bir ekiple katılmasını ve Kudüslülerin oy vermesi konusunda yardımcı olmasını umduğunu ifade etti.

FKÖ ile İsrail arasında yapılan Oslo Anlaşması uyarınca Filistin Yönetimi'nin egemenlik sahası sayılan işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde milletvekili ve başkanlık seçimleri ilk defa 1996'da yapıldı. Filistinliler daha sonra başkanlık seçimleri için Ocak 2005'te sandık başına gitti.

Filistin 14 yıl aradan sonra seçimlere gidiyor

Filistin'de 14 yıl aradan sonra ilk kez seçim kararı alınmış, Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Hamas ve İslam Cihad hareketlerinin boykot ettiği 2005'teki başkanlık seçimlerini yüzde 62,52 oyla Filistin lideri Yasir Arafat'ın kurduğu Fetih Hareketi'nin tek adayı Mahmud Abbas kazandı.

Filistin genelinde 10 yıl aradan sonra 25 Ocak 2006'da yapılan milletvekili seçimlerini ise Hamas kazandı. Hamas, 132 sandalyeli Meclise 74 milletvekili göndermeye hak kazanırken, Filistin yönetimini elinde bulunduran Fetih Hareketi 45 sandalyede kaldı.

Fetih Hareketi'nin o dönem önde gelen isimlerinden Muhammed Dahlan, Hamas'ın yönettiği bir hükümete katılmaya karşı çıkarken, Devlet Başkanı Abbas, Hamas'tan İsmail Heniyye'ye hükümeti kurma görevini verdi.

Heniyye'nin 19 Mart 2006'da sunduğu Bakan Kurulu listesi, İsrail başta olmak üzere ABD ve AB dahil uluslararası taraflarca reddedildi.

Hamas hükümetinin hem içeride hem dış konularda çalışmasının engellendiği bir süreçte Fetih hareketi dahil Filistinli gruplar, yeni hükümetin üst düzey isimlerine karşı karalama kampanyası başlattı ve bu durum Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde şiddet olaylarına yol açtı.

Hamas ile Fetih hareketi arasında yaşanan şiddet olaylarında onlarca Filistinli hayatını kaybetti. Yaşananlar, Hamas hükümetinin tamamen atıl duruma düşmesine ve Filistin sokağında tam bir parçalanmışlığa neden oldu.

Bu süreçte Hamas, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tam egemenlik sağlamayı başarırken, Batı Şeria'da yönetim bir kez daha Fetih hareketine geçmiş oldu.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.