Filistin'de Fetih ve Hamas 14 yıl aradan sonra ilk genel seçimler için anlaştı - Son Dakika
BBC

Filistin'de Fetih ve Hamas 14 yıl aradan sonra ilk genel seçimler için anlaştı

Filistin'de Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutan Hamas ile Batı Şeria'yı yöneten Fetih örgütleri, 2006'dan bu yana ilk genel seçimlerin düzenlenmesi için anlaştı.

Filistin'de Fetih ve Hamas 14 yıl aradan sonra ilk genel seçimler için anlaştı, System.String[]

Filistin'de Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutan Hamas ile Batı Şeria'yı yöneten Fetih, 2006'dan bu yana ilk genel seçimlerin düzenlenmesi için anlaştı.

Filistin lideri Mahmud Abbas ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin onayladığı anlaşmaya göre sandıklar altı ay içinde kurulacak.

Plana göre önce parlamento seçimi, ardından Filistin yönetimi başkanlığı seçimi ve son olarak da Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi seçimleri yapılacak.

İki örgütten temsilciler 22 Eylül'de İstanbul'da bir araya gelmişti.

2007'den itibaren ayrım derinleşti

Gazze Şeridi ve Batı Şeria, iki örgüt arasında 2007'de yaşanan çatışmalardan bu yana ayrı ayrı yönetimlere sahip.

2007'de iki örgüt arasındaki ölümcül çatışmaların ardından El Fetih Gazze Şeridi'nden çıkartılmıştı.

O tarihten bu yana Hamas Gazze'yi, El Fetih ise Batı Şeria'nın İsrail işgali altında bulunmayan bölgelerini kontrol ediyor ve iki örgüt arasında gerçekleşen birlik hükümeti girişimleri başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Kalıcı bir birliktelik kurulamadı

2006'daki seçimde Hamas sürpriz bir şekilde sandalyelerin önemli bir kısmını kazanmış, sonrasında kurulan hükümet ise kısa sürmüştü. Hamas Fetih'le yaşanan gerilimin ardından sadece Gazze Şeridi'nin yönetimi devraldı.

2012'deki tutuklu değişimi ve 2014'teki birlik hükümeti girişimleri de kalıcı bir birlikteliğe yol açamamıştı.

Filistin Anayasası'na göre 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Ancak 2006 yılından bu yana seçim yapılamıyor.

Hamas ve örgütle bağlantılı İzzeddin el Kassam Tugayları; İsrail, ABD, AB ve İngiltere tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.

Batı Şeria, Filistin, Gazze, Hamas, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:07

Son Dakika Dünya Filistin'de Fetih ve Hamas 14 yıl aradan sonra ilk genel seçimler için anlaştı - Son Dakika Dünya

BBC
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