Filistin İsrail krizi büyüyor - Son Dakika

Gece-gündüz Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, sivillerin kaldığı yerleri hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısının arttığı belirtildi. Saldırılarda, 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 69 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 388'e çıktığı kaydedildi.

İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze'de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurmuş, saldırının ardından bina tamamen yıkılmıştı. İsrail saldırısına Gazze Şeridi'nden roket saldırısı ile karşılık verilmesi sonucu roketlerden birinin Sderot'ta bir binaya isabet etmesi sonucu 1'i ağır toplam 7 kişi yaralandı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik düzenlenen son saldırıda 130 roket fırlatıldığı bildirilerek, saldırının Gazze'deki çok katlı binaya yapılan saldırıya misilleme olduğu kaydedildi.

Bütün dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleyen İsrail'in Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Gantz "saldırıları artıracağız" dedi.

Avrupa Birliği ise İsrail ile işgal altındaki Filistin topraklarında gerginliğin sonlandırılması, şiddete son verilmesi ve çatışmaların genişlemesinin engellenmesi çağrısında bulundu.

(İHA)