Filyasyon ekipleri dedektif gibi çalışarak temaslı kişileri ortaya çıkardı - Son Dakika

Filyasyon ekipleri dedektif gibi çalışarak temaslı kişileri ortaya çıkardı

05.03.2021 13:59
Filyasyon ekipleri dedektif gibi çalışarak temaslı kişileri ortaya çıkardı, System.String[]

Trabzon'da katıldıkları cenaze töreninden sonra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki kişinin, evdeki 8 kişinin isimlerini, aile fertlerinden bazılarının Almanya'ya dönüş için aldıkları uçak biletlerinin iptal olmaması için temaslı olarak bildirmediği ortaya çıktı.

Trabzon'da katıldıkları cenaze töreninden sonra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki kişinin, evdeki 8 kişinin isimlerini, aile fertlerinden bazılarının Almanya'ya dönüş için aldıkları uçak biletlerinin iptal olmaması için temaslı olarak bildirmediği ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Almanya'da yaşayan iki kişi, yakınlarının cenazesine katılmak için bir süre önce Trabzon'a geldi. Cenazenin ardından tekrar Almanya'ya dönebilmek için kentteki bir sağlık kuruluşunda Kovid-19 testi yaptıran iki kişinin testi pozitif çıktı.

Tedavi ve temaslıların tespiti için beyan edilen mahalleye giden filyasyon ekibi, işlemlerin yürütülebilmesi için iki kişiden telefon numaralarını istedi.

Türkiye'deki GSM operatörlerine ait bir hat kullanmadıklarını, haberleşmelerini de Almanya'nın GSM operatörü üzerinden sağladıklarını öne süren kişiler, halalarının cenazesine katıldıklarını ve sonraki süreçte kimseyle görüşmediklerini, Almanya'ya dönebilmek için de Kovid-19 testi yaptırdıklarını beyan etti.

Temaslı kişilerin tespit edilmesi için sordukları sorulara da çelişkili yanıtlar alan filyasyon ekibi, herhangi bir isim alamayınca tedavi için gerekli ilaçları hastalara verdi. Ekipte yer alan doktor, binadan ayrılacakları sırada kapı önüne çöp olarak bırakılan 10 adet boş pide kutusunu fark etti.

Bir süre kapının önünde bekleyen filyasyon ekibi, sadece testi pozitif çıkan iki kişinin bulunduğu beyan edilen dairede kalabalık bir grubun olduğunu fark etti. Tekrar evin kapısını çalan ekibin az önce görüştükleri kişilere içeride başkasının olup olmadığını tekrar sorması üzerine, dairede 8 kişinin daha olduğu ortaya çıktı.

İki kişinin, aralarında temaslı olanların da olduğu bazı kişilerin Almanya'ya dönüş için aldıkları uçak biletlerinin yanmaması için filyasyon ekibine doğru bilgiler vermedikleri, telefon numaralarını ve evdeki diğer aile üyelerini temaslı olarak bildirmedikleri öğrenildi.

Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde Doğu Karadeniz'de ve Trabzon'da yaşanan vaka artışlarının en önemli sebeplerinden birinin de temaslı kişilerin bildirilmemesi olduğunu belirtti.

Usta, temaslı kişilerin bildirilmemesi nedeniyle, bu kişilerin birçoğunun korona hastalığına yakalandığını ve aradan geçen süre nedeniyle de filyasyon ekiplerinin çalışmalarının zorlaştığını ifade ederek, "Korona virüs ile mücadele de en önemli faktör temaslı kişilerin ortaya çıkarılması. Temaslı kişiler bulunduğu zaman virüsün yayılmasını kontrol edebiliyoruz. Bu nedenle vatandaşların hem kendi hem de toplumun sağlığının korunması noktasında üzerlerine görevler düşüyor. Bize temaslı kişileri verdikleri zaman ekiplerimiz anında bu kişilere ulaşıp yayılımı kontrol edebilir." dedi.

Koronavirüs, Almanya, Trabzon, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filyasyon ekipleri dedektif gibi çalışarak temaslı kişileri ortaya çıkardı - Son Dakika


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