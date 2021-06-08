Final yapan Çukur dizisine hayranları duygu dolu paylaşımlarla veda etti

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, 131. bölümünün ardından ekranlara veda etti. Dizinin son bölümü de en az diğer bölümleri kadar, hayranlarında etki uyandırdı. Son bölüme Yamaç ve Şahram arasındaki kavga damga vurdu.

Finalde Amca Cumali, Ayşe'yi öldürdü. Ayşe'nin ölümüne dayanamayan Murtaza da intihar etti. Yamaç ise amcanın son kozu olan Şahram'la karşı karşıya geldi. Yamaç, kavgada Şahram'ı alt etmeyi başardı. Ancak Şahram ve adamları son anda silahlarını çekti. Ancak daha önceden plan yapan Koçovalı kardeşler, Şahram ve adamlarını öldürdü.

YAMAÇ'I MURTAZA KURTARDI

Çukur final bölümünde Şahram'ı elini kolunu bağlayarak havuza attığı Yamaç'ı ölümden Murtaza kurtardı. Ayşe'nin öldürmeye çalıştığı amcayı ise son anda Şahram hayata döndürdü. Ancak Ayşe ise öldürüldü.

Gizlice Koçovalılar'ın evine girmeyi başaran Murtaza, Ayşe'nin naaşını Çukur'daki bir çatıya getirdi. Yaşadığı acıyı ağıt yakarak dile getiren Murtaza günün ilk ışıklarıyla hayatına son verdi.

AYŞE'NİN NAAŞI ÇUKURDAN ÇIKARILDI

Çukur'un final bölümünde Ayşe'nin naaşını Çukurdan çıkaran Cumali, Akın'ın ve diğer Koçovalılar'ın yanına getirdi. Akın annesini görünce gözyaşlarına boğulurken, Cumali artık beklemenin zamanının geçtiğini dile getirdi.

TEKE TEK DÖVÜŞ İSTEDİ

Yamaç ise amcayı bitirmeden önceki hedefinin Şahram'ın olduğunu söyledi. Yamaç Şahram'ı arayarak teke tek kapışmak istedi. Amcanın itirazına rağmen Şahram Yamaç'ın dediği yere geldi. Kavga sırasında Yamaç, Şahram'ı öldürmek üzereyken adamları silah çekti.

Ancak bunu daha önceden tahmin eden Koçovalı kardeşler bu tuzağı bozdu ve Şahram ile adamlarının üzerine kurşun yağdırdı.

AMCANIN SON KOZU ÖLDÜ

Diziye konuk oyuncu olarak giren Sarp Akkaya'nın canlandırdığı ve amcanın son kozu olan Şahram öldü. Sarp Akkaya da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey için çok teşekkür ederim. Harika bir deneyimdi" notunu yazdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

131. bölümüyle birlikte ekranlara veda eden Çukur dizisi, sosyal medyada da günün en çok konuşulanları arasına girdi. Dizinin hayranları, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla, uzun zamandır takip ettikleri dizilerine veda etti. Dizi hayranlarının "Son Dans" ve "Çukuraveda" etiketleriyle yaptığı paylaşımlar, uzun süre Twitter gündeminde üst sıralarda kaldı.

İşte Çukur dizisiyle ilgili sosyal medya yapılan bazı paylaşımlar: