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Finike'de ve Serik'te fidanlar toprakla buluştu

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı düzenlediği "Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Türkiye genelinde 11 milyon fidan dikilirken bunların 1596 adeti Finike'ye dikildi.

Finike'de ve Serik'te fidanlar toprakla buluştu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı düzenlediği "Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Türkiye genelinde 11 milyon fidan dikilirken bunların 1596 adeti Finike'ye dikildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genelgesiyle "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edilen 11 Kasım günü "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında Antalya'da binlerce fidan toprakla buluştu. Antalya'nın sadece Finike ilçesinde bin 596 fidan dikildi. Okul bahçelerine, cami bahçelerine, orta refüjlere ve Yeni Finike Devlet Hastanesinin karşısında kalan sahil bandına toplamda bin 596 fidan dikildi. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Ergün Baysal, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dikilen ağaçlara can suyu verildikten sonra protokol ve vatandaşlar diktikleri ağaçlar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.


Serik'te fidanlara can suyu verildi


Antalya'nın bir diğer ilçesi Serik'te de binlerce fidan dikildi. Alacami mahallesinde düzenlenen etkinliğe Serik İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı,Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ayhan Aktürk,İlçe Orman Şube Müdürü Özgür Cılız, İlçe Tarım Müdürü Mustafa Çömezoğlu, İlçe Müftüsü İbrahim Keser, Sivil Toplum Kuruluşların temsilcileri, daire ve kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte binlerce fidan toprak ile buluşturuldu. İlçe protokolü ve öğrenciler tarafınan dikilen 59 bin 500 fidana can suyu verdi. - ANTALYA

Antalya, Finike, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
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