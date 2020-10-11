Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Görüşmeler Yunanistan'ın talebi üzerine durduruldu - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'ye yönelik iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "İstikşafi görüşmeler 2016'da Yunanistan'ın talebi üzerine durdurulmuştur. Bunun Türkiye'den kaynaklandığı iddiası kamuoyunu yanıltmaya matuftur. Aynı şekilde istikşafi görüşmelerde tek bir meselenin ele alındığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 'Eleftheros Typos' gazetesinde yer alan Türkiye'ye yönelik ifadeleri hakkında açıklama yaptı. Aksoy, Dendias'ın Türkiye'ye ilişkin iddia ve beyanlarının asılsız olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İstikşafi görüşmeler 2016'da Yunanistan'ın talebi üzerine durdurulmuştur. Bunun Türkiye'den kaynaklandığı iddiası kamuoyunu yanıltmaya matuftur. Aynı şekilde istikşafi görüşmelerde tek bir meselenin ele alındığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Bu görüşmelerin amacı, iki ülke arasında birbirleriyle bağlantılı tüm meselelerin çözüme kavuşturulmasıdır. Diğer taraftan, Maraş sahil şeridini halka açan Türkiye değil, KKTC hükümetidir. Yunan-Rum ikilisinin bu adımı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak nitelendirmesi ve burada denize giren insanların uluslararası güvenliği tehdit ettiği iddiası ciddiyetten uzak, gülünç bir iddiadır. Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz 'deki meselelerini ülkemizle samimi bir diyalogla çözmek yerine, AB'yi Türkiye'ye karşı koz olarak kullanmaya çalışması sonuç vermeyecek bir çabadır. Yunanistan tehdit ve şantaj dilinin işe yaramayacağını artık anlamış olmalıdır."'MİLLİ GÜNÜMÜZDE TATBİKAT DÜZENLENMESİ İYİ NİYETTEN YOKSUN BİR YAKLAŞIMDIR'Yunanistan'ın bir yandan Türkiye'yle diyaloğa hazır olduğunu söylerken diğer yandan gerginliği artırıcı eylem ve faaliyetlerde bulunmaya devam etmesinin ise samimiyetsizlik örneği olduğunu işaret eden Aksoy, şunları ifade etti:

"Nitekim, ülkemizin 28 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi'nde icra edeceğini duyurduğu ve Bakan Dendias tarafından eleştiri konusu yapılan tatbikat, Yunanistan'ın 1988 Atina mutabakatına aykırı olarak evvelce 29 Ekim 2020 tarihinde yapacağını duyurduğu tatbikata cevap niteliğindedir. Yunanistan'ın ikazlarımıza rağmen milli günümüzde tatbikat düzenlemesi iyi niyetten yoksun bir yaklaşımdır. Ülkemiz, Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarını, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."