Formula 1'de ilk antrenman turu yapıldı

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'si yapılan ilk antrenman turları ile başladı.9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si 5,3 kilometrelik pistte 1,5 saat süren antrenman turlarıyla start aldı.İlk antrenman turlarında Red Bull pilotları Max Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle en hızlı isim olurken Alexander Albon 0.241 saniye geriden gelerek takım arkadaşının gerisinde kalarak 2'nci sıraya yerleşti. 3'üncülüğü ise Verstappen'in 0.430 gerisinden gelen Ferrari pilotu Charles Leclerc elde etti. HAMİLTON 15'İNCİ SIRADA YER ALDITürkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan ederek kariyerinin 7'nci şampiyonluğunu yaşamak isteyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turunda 1.40.225'lik derecesiyle 15'inci sırada yer aldı. 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix ilk antrenman turlarında elde edilen dereceler şu şekilde: 1 Max Verstappen Red Bull 1.35.0772 Alexander Albon Red Bull 1.35.318 0.2413 Charles Leclerc Ferrari 1.35.507 0.4304 Pierre Gasly AlphaTauri 1.35.543 0.4665 Sebastian Vettel Ferrari 1.35.620 0.5436 Daniil Kvyat AlphaTauri 1.36.738 1.6617 Lando Norris McLaren 1.37.216 2.1398 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.37.503 2.4269 Valtteri Bottas Mercedes 1.37.629 2.55210 Esteban Ocon Renault 1.38.428 3.35111 Nicholas Latifi Williams 1.38.508 3.43112 Sergio Perez Racing Point 1.38.612 3.53513 Lance Stroll Racing Point 1.39.484 4.40714 Romain Grosjean Haas 1.40.025 4.94815 Lewis Hamilton Mercedes 1.40.225 5.14816 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.41.035 5.95817 Kevin Magnussen Haas 1.41.854 6.77718 Daniel Ricciardo Renault 1.45.156 10.07919 Carlos Sainz McLaren 1.46.462 11.38520 George Russell Williams 1.49.256 14.179 - İstanbul
- Kaynak: DHA
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