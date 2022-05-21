FRANSA'DA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN AKİF, AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ - Son Dakika
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FRANSA'DA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN AKİF, AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

21.05.2022 17:43

FRANSA'da geçirdiği boğulma tehlikesi sonucu yoğun bakıma alınan Akif Özer (6), tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Bursa'ya getirildi.

FRANSA'da geçirdiği boğulma tehlikesi sonucu yoğun bakıma alınan Akif Özer (6), tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Bursa'ya getirildi.

Ailesiyle Fransa'da yaşayan Akif Özer, 9 Mayıs'ta boğulma tehlikesinin ardından yabancı cisim aspirasyonu ile hipoksik beyin tanısı koyularak, Strazburg Hautepierre Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Baba Bülent Özer'in Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmesinin ardından Akif'in tedavisi için Türkiye'ye getirilmesine karar verildi. Akif, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla ailesinin isteği üzerine, doktor kontrolünde Bursa'ya getirildi. Yenişehir Havaalanı'na inen uçaktan alınan Akif, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Akif Özer'in tedavisine burada yoğun bakım servisinde devam edilecek. (DHA)

FRANSA'DA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN AKİF, AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
FRANSA'DA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN AKİF, AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
FRANSA'DA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN AKİF, AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
FRANSA'DA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN AKİF, AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
FRANSA'DA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN AKİF, AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

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Fransa'dan ambulans uçakla getirilen minik hasta Bursa'da tedavi olacak Fransa'dan ambulans uçakla getirilen minik hasta Bursa'da tedavi olacak Fransa'da rahatsızlanan çocuk, tedavisi için Türkiye'ye getirildi Fransa'da rahatsızlanan çocuk, tedavisi için Türkiye'ye getirildi
Kaynak: DHA

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