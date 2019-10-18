Son Dakika Haberleri: - Fransa Dışişleri Bakanı, Barzani ile görüştü
Son Dakika Güncel - Fransa Dışişleri Bakanı, Barzani ile görüştü

- Fransa Dışişleri Bakanı, Barzani ile görüştü

22 dakika önce

- Fransa Dışişleri Bakanı, Barzani ile görüştüERBİL - Dün Irak'a gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, temasları çerçevesinde Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

- Fransa Dışişleri Bakanı, Barzani ile görüştü

ERBİL - Dün Irak'a gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, temasları çerçevesinde Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, bölgesel gelişmelerin yanı sıra Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmeleri değerlendiren Barzani'nin, "Bağdat ile anlaşmaya varmak için hazır olduğumuzu birçok kez söyledik ve bu konuda birçok öneri ve tavsiyelerde bulunduk. Sorunları anayasa çerçevesinde çözmek için merkez hükümetten daha ciddi adımların atmasını diliyoruz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Irak'tan tamamen çıkarılmasına rağmen terör örgütü DEAŞ'ın hala bazı bölgelerde tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Fransa Dışişleri Bakanı ise ülkesinin IKBY halkına sunduğu desteği yenilemek için geldiğini söyledi.

Fransız Bakan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile de görüştü.

- Fransa Dışişleri Bakanı, Barzani ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Mesut Barzani, Fransa, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
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