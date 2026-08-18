Fransızlardan Fenerbahçe'yi kızdıracak manşet - Son Dakika
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Fransızlardan Fenerbahçe'yi kızdıracak manşet

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe, Fransız basınının merceğine girdi. Sarı-lacivertlilerin yıldızlarla dolu kadrosuna dikkat çekilirken yaklaşık 430 milyon euroluk borcu ve 170 milyon euroya ulaştığı belirtilen yıllık futbolcu maaş bütçesi öne çıkarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin transfer politikası Fransa'da dikkat çekti.

Fransız basını, sarı-lacivertlilerin yaklaşık 430 milyon euroluk borcuna ve UEFA'nın Finansal Fair Play yaptırımına rağmen yıldız transferlerini sürdürmesine vurgu yaptı.

UEFA'DAN FİNANSAL FAIR PLAY CEZASI

Fenerbahçe, haziran ayının sonunda Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından para cezasına çarptırıldı. Ancak söz konusu yaptırım, sarı-lacivertlilerin transfer piyasasındaki hareketliliğini yavaşlatmadı.

GREENWOOD, LUKAKU VE AKE'Yİ KADROSUNA KATTI

Fenerbahçe bu yaz Romelu Lukaku, Mason Greenwood ve Nathan Ake gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Yeni transferler; Ederson, N'Golo Kante, Marco Asensio ve Matteo Guendouzi gibi halihazırda kadroda bulunan yıldızlarla aynı takımda buluştu.

Yıldız isimlerin sayısının artmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin futbolcu maaşlarına ayırdığı bütçe de Fransız basınının dikkat çektiği konulardan biri oldu.

MAAŞ BÜTÇESİ 170 MİLYON EURO

Haberde Fenerbahçe'nin yıllık futbolcu maaş giderinin yaklaşık 170 milyon euro seviyesine ulaştığı belirtildi. Türkiye'de Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın geldiği ve sarı-kırmızılıların yıllık maaş bütçesinin yaklaşık 116 milyon euro olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Lyon'un ise Capology verilerine göre futbolcu maaşlarına yıllık yaklaşık 55 milyon euro ayırdığı kaydedildi. Bu rakamlara göre Fenerbahçe'nin maaş bütçesi Lyon'un yaklaşık üç katına ulaşıyor.

430 MİLYON EUROLUK BORCU ÖNE ÇIKARDILAR

Fransız basını, Fenerbahçe'nin mali tablosuna da geniş yer ayırdı. Sarı-lacivertli kulübün yaklaşık 430 milyon euro borcu bulunduğuna dikkat çekildi. UEFA'nın Finansal Fair Play yaptırımına ve mevcut borç seviyesine rağmen transfer yatırımlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda önemli bir ekonomik risk aldığı değerlendirmesi yapıldı.

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Son Dakika Fenerbahçe Fransızlardan Fenerbahçe'yi kızdıracak manşet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    Fenerbahçe manipüle etmeye çalışıyorlar,. Keskin sirke küpüne zarar, sakin kalalım yeter. 0 1 Yanıtla
  • EYÜP TOPÇU EYÜP TOPÇU:
    Fenerbahçe yi karıştıran Talisca skor yapıyor başka bir şey yok oysa ASENSİO hem skorda hem pas dağıtımında hem adam kovalamada Talisca kes,ASENSİO nun önüne Lukaku koy bak neler oluyor 1 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Bu borçla Avrupadan üç yıl men edilmesi lazım 0 0 Yanıtla
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