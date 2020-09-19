Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 2'nci haftasında Beşiktaş sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin ve Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maç öncesinde olağan testi olduklarını ancak görülmemiş sonuçlar çıktığını ifade eden Tamer Tuna, "Şunu açıklayayım, 2 günlük süreçte takımda hiçbir zaman pozitif vaka yoktu. Şüpheli testlerden kaynaklanan sonuçlar çıkmıştı. Sonrasındaki süreci sağlık kurulumuz ve kulübümüz iyi yönetti. İstanbul'a hareket edecekken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sistemine girmesi gereken bilgileri beklettik. Testlerin güvenilirliği tartışılıyor. Biz federasyona akredite olan hastanelerde testlerimizi yaptırıyoruz. Bugüne kadar 20 tane test yaptırdık. Biz pandemi döneminde kurallara uyarak, her hafta oyuncularımızı bilinçlendirerek, tesislerimiz izole bir şekilde günlük yaşama devam ediyoruz. Pozitif çıkan numuneleri göndermemize rağmen, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde negatif çıktı. Yine söylüyorum, tesislerimizde 2 gün boyunca hiçbir şekilde pozitif vakaya rastlanmadı. Bugün Beşiktaş'ın da bir açıklaması oldu. Öyle bir noktaya geldik ki bu hassas dönemi iyi yönetmemize rağmen böyle yansımadı. Kulüpte hiçbir zaman pozitif vaka yoktu" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJISergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini ileten Tamer Tuna, "Sergen hoca dün çıkan haberlerin ardından beni aradı. Teşekkür ediyorum. Kendisine de geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa sürede takımın başında sahaya çıkacaktır. Birlikte oynadık. Çok sevdiğim bir insan ve umarım Beşiktaş'ta yıllar boyu kalacak, başarılı olacaktır" dedi."BURADAN YENİLMEDEN AYRILDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tuna, "Bugün ilk yarıda Beşiktaş'ın topa sahip olduğu, bizim de kontrolümüz altında olan bir oyundu. Ama ilk yarıda biraz fazla izin verdik Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın topa sahip olduğunda çok fazla zaafı olduğunu gördük, kendimize pozisyon oluşturabileceğimiz durumlar oluyordu ama maalesef bu noktada golü yedik. 40 metrelik uzun topta golü yedik. Takımımızın en büyük özelliği, oyunu kontrol edebilmesi. Geçen sezon yakaladığımız yenilmezlik serisi ve biz göreve geldikten sonra deplasmanda mağlup olmamamız, bu oyunda gizli. 1-0'ın avantajını kullandık. Beşiktaş 2-0'ı yakalasaydı, bu oyun üstünlüğünü kuramazdık. Gökdeniz'i Kocaelispor'dan almıştık. Çok karakterli bir oyuncu. Gol attığı için çok mutluyum. Henüz 18 yaşında. Antalyaspor'a çok değer katacağını düşünüyoruz. Karakterini bozacağını düşünmüyorum. Hem kendisi hem aile yapısı buna izin vermeyecektir. Özgüvenini sürdürmesini sağlamamız gerekiyor. Takımımla gurur duyuyorum. Disiplinli ve kendi değerlerine sahip çıkıyorlar. Bugün buradan yenilmeden ayrıldığımız için mutluyum. 1-0'dan sonra, ikinci yarıda ortaya koyduğumuz futbolla hazır bir takım olduğumuzu gösterdik. İnşallah sağlıklı, seyircili oynamaya başladığımız günler gelir" şeklinde konuştuNAZIM SANGARE TRANSFERİBaşkan Ali Şafak Öztürk'ün Nazım Sangare konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını açıklaması hatırlatılan Tuna, şu ifadeleri kullandı: "Nazım'la fikir alışverişinde ve transfer döneminde görüştük. Kulübün ve Nazım'ın menfaatleri her şeyden önemli. Daha önce Beşiktaş'la da görüşmüştü ve buralara gelmenin büyük şans olduğunu, değerlendirmesi gerektiğini söylemiştim. Gittiğinde güç kaybedeceğimizi bildiğimiz halde, yapılan anlaşmanın kulübe katkı sağlayacağını söylemeliyim. Kulübümüz, Fenerbahçe ile anlaşmış, bunu başkanımız açıklamış. Beşiktaş'la da görüşülmüştü ama anlaşılamadı. Nazım'ı buraya getirmeme sebebimiz de transfer süreciydi. Nazım da 1-2 güne doğru kararı verecektir. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum."MURAT ŞAHİN: 6'NCI HAFTADA HAZIR BİR BEŞİKTAŞ'I SAHADA GÖRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZTrabzonspor galibiyetinin üstüne iç sahada kazanmak istediklerini belirten Murat Şahin, "Geçen haftanın üstüne galip gelmek istiyorduk. Maçın ilk yarısında özellikle kontrol bizdeydi. Öne de geçtik ama ikinci yarı da 55, 60'ıncı dakikadan sonra istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bizim olduğunu düşündüğümüz tacı rakibe verdiler. Sonucunda iki puan kaybettik. Daha hazırlık dönemi içindeyiz. 4'üncü haftadan sonra milli takım arası var. Arada bay geçtiğimiz fikstür var. Antrenmana çıkan, görev alamayan isimler var. Takıma dahil olacaklar isimler var. 2 tane sakat futbolumuz var. 6'ncı haftada bütün sorunları, hem oyunsal hem de transfer olarak hazır bir Beşiktaş'ı sahada görmek için elimizden geleni yapacağız. Üzgünüz, sonuçta burada 2 puan kaybettik" şeklinde konuştu."EKSİK GÖRDÜĞÜMÜZ NOKTALAR VAR"

Transferle ilgili teknik direktör Sergen Yalçın'ın gerekli açıklamayı yaptığını dile getiren Şahin, sözlerini şöyle noktaladı: "Transferlerle ilgili hoca lig başlamadan bir toplantı yaptı. Orada gerekli şeyleri söyledi. İhtiyacımız var, eksik gördüğümüz noktalar var. Çalışmalar sürüyor. Yeni oyuncu gelmesi için birilerinin gitmesi gerekebilir. Son güne kadar bu çalışmalar devam edecek. Şu gidecek, bu gidecek diyemem ama ilerleyen günlerde göreceğiz. Bazı bölgelerde ihtiyacımız olduğu kesin. En kısa sürede takıma dahil olacaklarını düşünüyoruz."