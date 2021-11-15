Freni boşalan minibüs rampa aşağı inerken 2 kadına çarptı! Korkun kazada: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde Hüseyin Y idaresindeki freni boşalan minibüs, süratli bir şekilde rampa aşağı inerek yoldan geçen 2 kadına çarptı. Kadınlardan Nesibe Bingöl olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kadın ise ağır yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ ARAÇTAN FIRLAYARAK YARALANDI

Kaza sonrası istinat duvarına çarpan minibüs sürücüsünün araçta bulunan eşi araçtan fırlayarak yaralandı. Çevredekiler kadınların yardımına koşarken, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Hüseyin Y. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kadının cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza çevredeki bir ikametin güvenlik kamerasına yansıdı.

ARAÇ, İSTİNAT DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Mahalle sakinlerinden Fazlı Kol, "Minibüsün frenleri patlayıp tali yoldan ana yola çıktı. İki kadına çarptı. Kadınlar asfaltta savruldu. Araç istinat duvarına vurdu. Bu kadınlardan biri vefat etti. Diğerini de ambulans hastaneye kaldırdı. Minibüs şoförü arkadaşın da ailesi hastanede" diye konuştu.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adlî Tıp Kurumuna kaldırılan Nesibe Bingöl'ün cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Fidyekızık Kaplangazi Camiinde kılınan cenaze namazını müteakip Fidyekızık mezarlığına defnedildi. Cenazede Nesibe Bingöl'ün yakınları gözyaşlarını tutamadı.