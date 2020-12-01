Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, geri itmelere destek vermediklerini iddia etti Açıklaması - Son Dakika

Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, geri itmelere destek vermediklerini iddia etti Açıklaması

01.12.2020 19:53
Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, geri itmelere destek vermediklerini iddia etti Açıklaması, System.String[]

Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) Direktörü Fabrice Leggeri, kurumunun, Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiği yönündeki iddiaları reddetti.

Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) Direktörü Fabrice Leggeri, kurumunun, Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiği yönündeki iddiaları reddetti.

Leggeri, video konferans yöntemiyle bağlandığı Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'nde, Ege'deki geri itmelerde Frontex'in rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medyada yer alan mültecileri açık denizlerde geri itme iddialarına ilişkin Frontex'in inceleme yaptığına işaret eden Leggeri, "Söz konusu haberlerdeki 6 vakada Frontex çalışanlarının aktif, doğrudan veya dolaylı biçimde geri itmelere katılımını ortaya koyan bir kanıt bulamadık. Romanya ve Portekiz gemileri bölgedeydi ama geri itme eylemi konusunda bir kanıt yok." diye konuştu.

Leggeri, bölgede geri itme konusunda şüpheli durumlar da belirlediklerine dikkati çekerek, "Frontex gözetim uçuşu 18-19 Nisan gecesi şüpheli durum belirledi. Olağanüstü hareket gördük. Burada, göçmenler, Türk gemisi ve Yunan gemisi mevcuttu. Denizde Frontex bulunmuyordu ama bölgede uçuşumuz vardı. Durum garipti." ifadesini kullandı.

Geri itmeler konusunda 27 Temmuz'da da Danimarka helikopterinin ciddi durum raporu hazırladığını anlatan Leggeri, Yunan makamlardan bu konularda inceleme yapmalarını ve bilgi vermelerini talep ettiğini söyledi.

Leggeri, martta 2 Türk F16'sının Yunan hava sahasında Frontex'e çalışan Danimarka uçağını engellediğini, nisanda da Frontex devriyesinin bulunduğu kara sınırına Türkiye tarafından ateş açıldığını iddia etti.

-Süreç hakkında

Uluslararası medyada daha önce de Yunanistan'ın kendi kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri ittiği yönünde haberler yer almıştı.

Brüksel merkezli "EU Observer" internet sitesi, Frontex'ten temin ettiği belgelerle, Atina yönetiminin, Yunan Sahil Güvenliğine sığınmacıları Türk kara sularına geri itme yönünde talimat verdiğini ortaya koymuştu.

Almanya'nın Der Spiegel dergisinin geçen ay yayımlanan araştırmasında, Yunan sınır muhafızlarının, mültecileri Yunanistan'a ulaşmamaları için açık denize geri ittikleri ve Frontex'in de uluslararası hukuka aykırı bu operasyonlarda yer aldığı ifade edilmişti.

Frontex tarafından kullanılan bir uçağın mültecileri durdurduğu, uçaktaki kamera görüntülerinin Varşova'daki Frontex Genel Merkezine canlı olarak aktarıldığı ancak Frontex'in söz konusu bölgeye mültecilerin kurtarılması için yardım göndermediği belirtilmişti.

Spiegel'in ve başka medya kuruluşlarının zorla geri göndermelerin birçoğunu tam olarak belgelemiş olmasına rağmen Yunan hükümeti, mültecilerin Türkiye'ye zorla geri gönderildiğini reddediyor.

Sahil Güvenlik, Avrupa Birliği, Yunanistan, Yunan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, geri itmelere destek vermediklerini iddia etti Açıklaması - Son Dakika


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