Fuat Oktay, TEKFONEST'in kapanış programına katıldı

TEKNOFEST kapanış programına katılan Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, "TEKNOFEST'te de gördüğümüz gibi, genç insan kaynağını oluşturan nesillerimizin yüreğindeki enerji, azim ve kararlılık ülkemizin en değerli sermayesidir" dedi.



Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'un kapanış programına katıldı. TEKNOFEST'in kapanış programında konuşan Oktay, "Bu yıl festivale uçan araba tasarım yarışması, robotik yarışmaları ve model uydu yarışmaları gibi 19 farklı yarışma alanında, 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvuru yaptığını ve bunlardan 2 bin takım ile 10 bin yarışmacının finale kaldı. Bunlar muhteşem rakamlar. Ayrıca 122 ayrı ülkeden katılımcı alan TEKNOFEST'te, yarışma süreci boyunca takımlara yaklaşık 4 milyon lira maddi destek sağlandığını ve dereceye girenlere toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül verildi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren takımları ve yarışmacıları gönülden kutluyor, azim ve başarılarını devamını diliyorum" dedi.



"Nesillerimizin yüreğindeki enerji, azim ve kararlılık ülkemizin en değerli sermayesi"



Kas gücünün yerini, akıl gücünün aldığı bir çağda yaşandığını kaydeden Oktay, "Tüm dünya yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik ve kuantum gibi alanlarda yeni teknolojik ilerlemeleri konuşuyor. Almanya'da 'Endüstri 4.0', Japonya'da 'Toplum 5.0', ABD'de '4'ncü Devrim' gibi adlar verilen bu dönemin ülkemizdeki karşılığı 'Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye'dir. Bu doğrultuda, ülkemizin teknoloji ve inovasyon alanında rekabetçi ve bağımsız konuma gelmesi bu doğrultuda tam seferberlik halinde yerli ve milli teknolojilerimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dün TEKNOFEST'e gerçekleştirdikleri ziyarette ifade ettikleri üzere; 'Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz' Bu doğrultuda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz, Savunma Sanayi Başkanlığımız, TÜRKSAT gibi kurumlarımızla ve dirayetli özel sektörümüzle iş birliği içinde durmadan çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu milli sinerjiyi geliştirerek, savunma sanayimiz başta olmak üzere, inovasyonu şahlandıran buluşları ve girişimleri, ilgili kurumlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Bu festival, hayallerin, inanmışlığın ve ekip çalışmasının binlerce insanı nasıl harekete geçirebileceğinin güzel bir örneği ve sembolüdür. TEKNOFEST'te de gördüğümüz gibi, genç insan kaynağını oluşturan nesillerimizin yüreğindeki enerji, azim ve kararlılık ülkemizin en değerli sermayesi" şeklinde konuştu.



"Teknolojiyle büyüyen, merak eden, araştıran; ufku geniş bir nesil geliyor"



Tüm gençleri milli teknoloji hamlesine destek vermeye davet eden Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay,



"Hayallerinizde milli teknoloji hamlemizin bir parçası olmaya, tarih yazmaya yer verin ve ilk adımınızı atın. İlk adımınızdan itibaren, daima devletimiz sizin yanınızdadır; yanınızda olacaktır ve milli teknolojinin geleceği, sizlerin elinde şekillenecektir. Bizim içimiz rahat; 2023'ün, 2053'ün Ali Kuşçuları, Cezerileri yetişiyor. Teknolojiyle büyüyen, merak eden, araştıran; ufku geniş bir nesil geliyor" açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, konuşmaların ardından festivalde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediye ve ödüllerini takdim etti. - İSTANBUL