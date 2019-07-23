Fuat Oktay: Uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2019'un ilk 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 76,6 milyar dolara ulaşmıştır. Tüm bunların sonucu olarak uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven güçlenerek artmaya devam etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kentteki otelde düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı. Programa Oktay ile birlikte Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak katıldı. Programda konuşan Oktay, dün Ceylanpınar'da meydana gelen roketli saldırıda yaralanan vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, "Silahlı kuvvetlerimiz saldırıya anında karşılık vermiştir, kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir. Türkiye sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini koruma noktasında kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

'İHRACATIMIZ 76,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Türkiye ekonomisinin, ABD-Çin gerilimleri, Brexit ve İran'a uygulanan yaptırımlara rağmen dış ticaretini güçlendirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2019'un ilk 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 76,6 milyar dolara ulaşmıştır. Tüm bunların sonucu olarak uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven güçlenerek artmaya devam etmektedir. Sağlıklı ticari ilişkilerin, krizleri önleyici etkisi olduğuna inanıyor, uluslararası barışa ve refaha hizmet edecek güçlü ikili ilişkileri kurmaya özen gösteriyoruz" dedi.

'GELİNEN NOKTAYI YETERLİ GÖRMÜYORUZ'

Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanacak Tercihli Ticaret Antlaşması'na ilişkin gayretlerin sürdüğünü belirten Oktay, bu anlaşmanın iki ülkenin iş insanlarına yeni bir perspektif sunacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Özbekistan'daki yatırım rakamına değinerek, "Üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da dahil edildiğinde, 1 milyar dolara ulaşmaktadır. Ancak gelinen noktayı asla yeterli görmüyor, karşılıklı fayda ve güven temelinde yatırımların artması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'ÖZBEKİSTAN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAĞINDAN EMİNİM'

Müteahhitlik ilişkilerinin olması gerekenden daha alt seviyede olduğuna dikkat çeken Oktay, "Özbekistan'da da bugüne kadar üstlenilen toplam 3 milyar dolarlık proje bedelinin en kısa zamanda artacağından ve müteahhitlerimizin Özbekistan ekonomisine önemli katkılar sağlayacağından eminim" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin kardeşlik temeline dayandırılması ve işbirliği imkanlarının oluşturulması gerektiğini belirtti. Oktay, Türkiyeli iş insanlarını, Özbekistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet etti. Oktay, öte yandan Özbek iş insanlarına da Türkiye'deki olanakları göz önünde bulundurmaları tavsiyesinde bulundu. Forumda Oktay ve Ganiyev'in gözetiminde 3 işbirliği anlaşması imzalandı.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Arda ERDOĞAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,