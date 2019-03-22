Son Dakika Haberleri: Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ilk gününde 10 karşılaşma tamamlandı.

Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri, System.String[]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ilk gününde 10 karşılaşma tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemeleri, C, E, G ve I gruplarında oynanan toplam 10 maçla başladı.

Öne çıkan karşılaşmalarda, C Grubunda Hollanda, ikincisi penaltıdan olmak üzere 1. ve 55. dakikalarda Memphis Depay, 21. dakikada Georginio Wijnaldum ve 86. dakikada Virgil van Dijk'in golleriyle konuk ettiği Belarus'u 4-0 mağlup etti.

E Grubu'nda ise son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, konuk ettiği Azerbaycan karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazandı.

Hırvatistan'ın gollerini 44. dakikada Borna Barisic ve 79. dakikada Andrej Kramaric kaydederken, Azerbaycan'ın tek golü 19. dakikada Ramil Sheydaev'den geldi.

Elmas'tan iki gol

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği G Grubu karşılaşmasında ise Kuzey Makedonya, Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas'ın iki gol attığı maçta konuk ettiği Letonya'yı 3-1 mağlup etti.

Kuzey Makedonya'nın 11. dakikada Ezgjan Alioski'nin ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçtiği mücadelede, oyuna 23. dakikada dahil olan Elmas, 29. dakikada takımı adına farkı ikiye çıkaran gole imza attı.

Letonya, 87. dakikada Darko Velkoski'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirerek umutlanmasına rağmen sahneye 90+3. dakikada bir kez daha çıkan Eljif Elmas, takımının sahadan 3-1 galip ayrılmasında önemli rol üstlendi.

Letonya'da Andrejs Ciganiks, 90+1. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Elemelerde sona eren maçların sonuçları şöyle:

C Grubu

Hollanda-Belarus: 4-0

Kuzey İrlanda- Estonya: 2-0

E Grubu

Hırvatistan-Azerbaycan: 2-1

Slovakya- Macaristan: 2-0

G Grubu

Avusturya- Polonya: 0-1

Kuzey Makedonya-Letonya: 3-1

İsrail- Slovenya: 1-1

I Grubu

Kazakistan-İskoçya: 3-0

Güney Kıbrıs Rum Kesimi- San Marino: 5-0

Belçika- Rusya: 3-1

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:11 Kaynak: AA

Azerbaycan, Hırvatistan, Futbol, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Damien Comolli, Alanyaspor'da Forma Giyen Ozan Tufan ile Görüştü Şenol Güneş Rakiplere Gözdağı Verdi: Her Maçı Kazanmak İstiyoruz Milli Takımda Hasan Ali Kaldırım İdmanı Yarıda Bıraktı Fenerbahçe'nin Genç Oyuncusu Ferdi Kadıoğlu: Takımın Aldığı Sonuçlardan Dolayı Oynayamıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 02:44:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]