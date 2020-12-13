Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 15. hafta, ertelenen 3 maç dışında tamamlandı.
Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1
Sancaktepe FK- Ankara Demirspor: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler- Ergene Velimeşespor: 3-1
Kahramanmaraşspor- Niğde Anadolu FK: 1-1
Anagold 24Erzincanspor- İnegölspor: 1-0
Uşakspor- Çorum FK: 2-2
Hacettepe- Manisa FK: 0-4
Zonguldak Kömürspor- Sarıyer: 0-0
Not: Şanlıurfaspor- Kocaelispor müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Kırmızı Grup:
Vanspor FK- Turgutluspor: 3-0
Pazarspor- Kardemir Karabükspor: 2-1
Karacabey Belediyespor- Bayburt Özel İdare: 0-0
Bodrumspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-2
Kırşehir Belediyespor- Pendikspor: 1-0
Mamak FK- Sivas Belediyespor: 1-4
Eyüpspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Kırklarelispor- Etimesgut Belediyespor: 3-0
Not: Tarsus İdmanyurdu-GMG Kastamonuspor ve Sakaryaspor-Serik Belediyespor maçları, Kovid-19 vakaları gerekçesiyle tehir edildi.
- Kaynak: AA
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