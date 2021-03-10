Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 27. hafta, yapılan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Sancaktepe- Manisa: 0-3
Ergene Velimeşespor-Kocaelispor: 0-3
Niğde Anadolu-Afjet Afyonspor: 2-2
Şanlıurfaspor- Uşakspor: 2-0
Hekimoğlu Trabzon-Hacettepe: 2-0
Anagold 24Erzincanspor- Zonguldak Kömürspor: 0-1
Kahramanmaraşspor- Gümüşhanespor: 3-1
Amed Sportif Faaliyetler- Sarıyer: 0-3
Kırmızı Grup
Pazarspor-Bodrumspor: 3-3
Vanspor- Kırşehir Belediyespor: 1-2
Kırklarelispor-Mamak: 7-0
Tarsus İdman Yurdu- Pendikspor: 3-3
Turgutluspor- Sivas Belediyespor: 0-0
Eyüpspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Bayburt Özel İdare: 1-3
GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-1
Etimesgut Belediyespor- Kardemir Karabükspor: 7-0
Sakaryaspor- Karacabey Belediyespor: 1-0
Kaynak: AA
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