Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'de normal sezon bir maç dışında tamamlandı.

1. Gruptaki Belediye Derincespor-Payasspor maçı, ligden düşmesi daha önce kesinleşen konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Ligde 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor, 3. Grup'ta Somaspor, 4. Grup'ta da Dila Gıda Adıyaman 1954 normal sezonu lider bitirerek Misli.com 2. Lig'e yükseldi.

1. Grup'ta Bucaspor 1928, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ofsspor ve Arnavutköy Belediyespor, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, Fethiyespor, Yomraspor ve İskenderun, 3. Grup'ta Esenler Erokspor, İçel İdmanyurdu, Isparta 32 Spor ve Çatalcaspor, 4. Grup'ta da Bursa Yıldırımspor, Düzcespor, 68 Aksaray Belediyespor ve 1954 Kelkit Belediyespor, 2. Lig'e yükselecek son iki takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek.

Misli.com 3. Lig'de normal sezonun tamamlanmasıyla 1. Grup'ta 1877 Alemdağspor, Antalya Kemerspor, Payasspor ve Manisaspor, 2. Grup'ta Atlas Maden Çengelköyspor, Tekirdağspor, Tokatspor ve Yozgatspor 1959, 3. Grup'ta Cizrespor, Gölcükspor, Arhavispor ve Yalovaspor, 4. Grup'ta da Kozanspor, Sultanbeyli Belediyespor, Silivrispor ve Muğlaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Ligde normal sezonun son hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup