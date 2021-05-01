Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

01.05.2021 18:23
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm, System.String[]

Misli.com 3. Lig'de normal sezon bir maç dışında tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'de normal sezon bir maç dışında tamamlandı.

1. Gruptaki Belediye Derincespor-Payasspor maçı, ligden düşmesi daha önce kesinleşen konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Ligde 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor, 3. Grup'ta Somaspor, 4. Grup'ta da Dila Gıda Adıyaman 1954 normal sezonu lider bitirerek Misli.com 2. Lig'e yükseldi.

1. Grup'ta Bucaspor 1928, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ofsspor ve Arnavutköy Belediyespor, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, Fethiyespor, Yomraspor ve İskenderun, 3. Grup'ta Esenler Erokspor, İçel İdmanyurdu, Isparta 32 Spor ve Çatalcaspor, 4. Grup'ta da Bursa Yıldırımspor, Düzcespor, 68 Aksaray Belediyespor ve 1954 Kelkit Belediyespor, 2. Lig'e yükselecek son iki takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek.

Misli.com 3. Lig'de normal sezonun tamamlanmasıyla 1. Grup'ta 1877 Alemdağspor, Antalya Kemerspor, Payasspor ve Manisaspor, 2. Grup'ta Atlas Maden Çengelköyspor, Tekirdağspor, Tokatspor ve Yozgatspor 1959, 3. Grup'ta Cizrespor, Gölcükspor, Arhavispor ve Yalovaspor, 4. Grup'ta da Kozanspor, Sultanbeyli Belediyespor, Silivrispor ve Muğlaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Ligde normal sezonun son hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

TAKIMOGBMAYP
1.DİYARBEKİRSPOR302082431868
2.BUCASPOR 1928302073581867
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR301758502756
4.OFSPOR3014115433153
5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR301398402948
6.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR301299343145
7.BELEDİYE DERİNCESPOR2910109382940
8.ARTVİN HOPASPOR3010911414439
9.FATSA BELEDİYESPOR3010812223138
10.KIZILCABÖLÜKSPOR3091011343337
11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR309714313134
12.ÇANKAYA3010416284834
13.1877 ALEMDAĞSPOR309615374833
14.ANTALYA KEMERSPOR307617275027
15.PAYASSPOR295816295323
16.MANİSASPOR301920225612

2. Grup

TAKIMOGBMAYP
1.NAZİLLİ BELEDİYESPOR321967632963
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR321886613562
3.FETHİYESPOR321778592958
4.YOMRASPOR3213118423350
5.İSKENDERUN3215512384150
6.HALİDE EDİP ADIVARSPOR3212137413649
7.MARDİN FOSFATSPOR3212128393348
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR32111110483744
9.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ3210139292743
10.AĞRI 1970 SPOR3211912293942
11.CEYHANSPOR3211813486941
12.KAHTA 023281410403638
13.KARAMAN BELEDİYESPOR3281311403937
14.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR3281014354434
15.TEKİRDAĞSPOR3261214415430
16.TOKATSPOR326719226525
17.YOZGATSPOR 1959324721285719

3. Grup

TAKIMOGBMAYP
1.SOMASPOR322093643069
2.ESENLER EROKSPOR321976592764
3.İÇEL İDMANYURDU3214108423252
4.ISPARTA 32 SPOR3214810493550
5.ÇATALCASPOR3213109353149
6.ÇARŞAMBASPOR3212119402947
7.KARŞIYAKA3212812363944
8.ALTINDAĞSPOR32111011363443
9.ŞİLE YILDIZSPOR32111011383943
10.ELAZIĞ KARAKOÇAN329149373941
11.OSMANİYESPOR3212812353241
12.ERBAASPOR3211714293540
13.BATMAN PETROLSPOR3291211243039
14.CİZRESPOR3261412305532
15.GÖLCÜKSPOR328519274229
16.ARHAVİSPOR326917234927
17.YALOVASPOR3241018265222
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup

TAKIMOGBMAYP
1.DİLA GIDA ADIYAMAN 19543215125432757
2.BURSA YILDIRIMSPOR321688412556
3.DÜZCESPOR321598453354
4.68 AKSARAY BELEDİYESPOR321589402753
5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR321499342751
6.BAYRAMPAŞA3213613443745
7.52 ORDUSPOR3210148443344
8.ALANYA KESTELSPOR32101210373542
9.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR3291310454240
10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU3211714374540
11.BERGAMA BELEDİYESPOR3291211353639
12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ3210913284839
13.MODAFEN3210814344138
14.KOZANSPOR3291112273238
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR3210715253637
16.SİLİVRİSPOR3281113314635
17.MUĞLASPOR3241216294924

Bucaspor, Adıyaman, Malatya, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


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