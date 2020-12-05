Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

05.12.2020 17:03
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcanİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic, Abdülkerim Bardakcı, Milosevic, Hurtado, Hadziahmetovic, DaciBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic, Abdülkerim Bardakcı, Milosevic, Hurtado, Hadziahmetovic, Daci

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Novikovas, Baumal, Rashad Muhammed, Obertan, Sissoko (Dk. 18 Osman Çelik), Ricardo Gomes

Gol: Dk. 13 Uğur Demirok (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 11 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 11. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Hurtado'nun ceza sahası dışından şutunda top Murat Uçar'ın eline çarparak auta gitti. Daha sonra VAR'a giden hakem Halis Özkahya, pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti. Hakem Murat Uçar'ı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

13. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Uğur Demirok, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

23. dakikada Obertan'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

40. dakikada orta sahadan taşıdığı topla ceza sahasına giren Rashad Muhammed'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Sehic, son anda kornere çeldi.

45. dakikada Hurtado'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Erzurumspor Kulübü, Halis Özkahya, Uğur Demirok, Konyaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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