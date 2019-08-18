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Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

Stat: İzmir AtatürkHakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Cem ÖzbayAltay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 89 Hüsamettin Yener), Özgür Özkaya, Yılmaz Özeren (Dk. 46 Leandrinho), Putsila, Tatos (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Cem Özbay
Altay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 89 Hüsamettin Yener), Özgür Özkaya, Yılmaz Özeren (Dk. 46 Leandrinho), Putsila, Tatos (Dk. 40 Mustafa Murat Uslu), Deniz Vural, Kappel, Paixao
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Nouri (Dk. 67 Gomis), Serkan Göksu (Dk. 71 Muhammed Gönülaçar), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Gimbert, Bahadır Taşdelen (Dk. 66 Akabueze)
Goller: Dk. 17 Emircan Altıntaş, Dk. 81 Gimbert, Dk. 90+5 Gomis (Ümraniyespor), Dk. 52 Kappel (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 37 Özgür Özkaya (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 50 Gimbert, Dk. 55 Tarık Tekdal, Dk. 63 Timur Temeltaş, Dk. 68 Serkan Göksu, Dk. 82 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)
TFF 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Ümraniyespor, deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti.
Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Özkaya, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:56 Kaynak: AA
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