Stat: İzmir
Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal
, Cem Özbay Altay
: Aydın
Bağ, Erhan Kartal
, Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakcı
(Dk. 89 Hüsamettin Yener), Özgür Özkaya
, Yılmaz Özeren (Dk. 46 Leandrinho), Putsila, Tatos (Dk. 40 Mustafa Murat
Uslu), Deniz Vural
, Kappel, Paixao
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen
, Nouri (Dk. 67 Gomis), Serkan Göksu
(Dk. 71 Muhammed Gönülaçar), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş
, Gimbert, Bahadır Taşdelen
(Dk. 66 Akabueze)
Goller: Dk. 17 Emircan Altıntaş, Dk. 81 Gimbert, Dk. 90+5 Gomis (Ümraniyespor), Dk. 52 Kappel (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 37 Özgür Özkaya (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 50 Gimbert, Dk. 55 Tarık Tekdal, Dk. 63 Timur Temeltaş, Dk. 68 Serkan Göksu, Dk. 82 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)
TFF 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Ümraniyespor, deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti.