Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Balıkesir Atatürk Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Özcan Sultanoğlu Balıkesirspor: Atilla Özmen, Serdar Güncü, Cemal Emir Dede (Dk. 90+2 Berat Aydoğdu), Görkem Fidan (Dk. 86 Ümit Doğru), Kethevoama, Oltion Bilalli, Mahatma Otoo (Dk.

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Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu