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Futbol: TFF 3. Lig

6 saat önce

TFF 3. Lig'de 13. hafta maçları sona erdi.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

TFF 3. Lig'de 13. hafta maçları sona erdi.

Bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Anagold 24Erzincanspor-Kızılcabölükspor: 2-1

Düzcespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0

Manisaspor-Çatalcaspor: 1-7

68 Aksaray Belediyespor-Yomraspor: 3-2

Ci Group Buca-Yeni Orduspor: 1-1

Şile Yıldızspor-Artvin Hopaspor: 0-0

Erzinspor-Tokatspor: 3-0

2. Grup

Fatsa Belediyespor-Ağrı 1970: 2-2

1877 Alemdağspor-Elazığ Belediyespor: 1-0

Kemerspor 2003-Kocaelispor: 1-2

Kozanspor-Cizrespor: 1-1

Karşıyaka-Fethiyespor: 2-0

Erbaaspor-Payasspor: 1-0

3. Grup

1954 Kelkit Belediyespor-Modafen: 1-2

Medical Park Batman Petrolspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-2

Altındağ Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 1-0

Nazilli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 4-0

Muğlaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

Darıca Gençlerbirliği-Diyarbekirspor: 1-0

Somaspor-Pazarspor: 2-3

Yozgatspor 1959-Gölcükspor: 4-2

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:58 Kaynak: AA
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