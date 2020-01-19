Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları sona erdi.
Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Artvin Hopaspor-Kızılcabölükspor: 2-0
52 Orduspor- Manisaspor: 3-1
Ci Group Buca-Erzinspor: 3-1
Düzcespor- Çankaya FK: 3-1
Serik Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 0-1
Silivrispor- Şile Yıldızspor: 0-0
Tokatspor-Yomraspor: 0-2
2. Grup:
Ofspor-1877 Alemdağspor: 3-1
Belediye Derincespor- Fatsa Belediyespor: 1-0
Turgutluspor-Kemerspor 2003: 0-0
Payasspor- Ağrı 1970: 1-1
Kozanspor- Karşıyaka: 2-0
3. Grup:
Medical Park Batman Petrolspor- Nazilli Belediyespor: 1-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Somaspor: 2-1
Karacabey Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0
Yozgatspor 1959-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1
Muğlaspor- Altındağ Belediyespor: 0-0
Nevşehir Belediyespor- Pazarspor: 3-1
Modafen-Diyarbekirspor: 1-1
Halide Edip Adıvarspor- Darıca Gençlerbirliği: 1-0
Gölcükspor- Bayrampaşa: 2-2