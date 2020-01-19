Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

6 saat önce

TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları sona erdi.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları sona erdi.

Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Artvin Hopaspor-Kızılcabölükspor: 2-0

52 Orduspor- Manisaspor: 3-1

Ci Group Buca-Erzinspor: 3-1

Düzcespor- Çankaya FK: 3-1

Serik Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 0-1

Silivrispor- Şile Yıldızspor: 0-0

Tokatspor-Yomraspor: 0-2

2. Grup:

Ofspor-1877 Alemdağspor: 3-1

Belediye Derincespor- Fatsa Belediyespor: 1-0

Turgutluspor-Kemerspor 2003: 0-0

Payasspor- Ağrı 1970: 1-1

Kozanspor- Karşıyaka: 2-0

3. Grup:

Medical Park Batman Petrolspor- Nazilli Belediyespor: 1-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Somaspor: 2-1

Karacabey Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0

Yozgatspor 1959-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

Muğlaspor- Altındağ Belediyespor: 0-0

Nevşehir Belediyespor- Pazarspor: 3-1

Modafen-Diyarbekirspor: 1-1

Halide Edip Adıvarspor- Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Gölcükspor- Bayrampaşa: 2-2

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Manisaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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