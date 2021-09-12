Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 2. hafta, 3 grupta oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Ligde birinci, ikinci ve üçüncü grupta yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Fatsa Belediyespor- Batman Petrolspor: 0-1

Artvin Hopaspor- Nevşehir Belediyespor: 1-2

1954 Kelkit Belediyespor-Çatalcaspor: 2-2

Başkent Gözgözler Akademi- Elazığspor: 2-0

Karaman Belediyespor- Sancaktepe: 2-2

Osmaniyespor-Kahta 02: 0-0

Bergama Belediyespor- Hendekspor: 1-3

Bursa Yıldırımspor- Belediye Kütahyaspor: 1-1

2. Grup:

Malatya Yeşilyurt Beledeyispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-0

76 Iğdır Belediyespor- Siirt İl Özel İdaresi: 4-2

Harput Dibek Elazığ Karakoçan- Kızılcabölük: 3-0

Yomra- Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1

Çarşamba-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 2-2

İskenderun-Hacettepe: 0-3

Altındağ- Kuşadası: 0-3

Bayrampaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestel: 1-0

3. Grup

Karbel Karaköprü Belediyespor- Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği: 1-1

Ağrı 1970- Mardin 1969: 2-0

Büyükçekmece Tepecik- Gümüşhanespor: 0-0

Ceyhanspor- Edirnespor: 0-3

Çankaya- Kardemir Karabükspor: 4-1

Modafen- Ofspor: 2-4

Belediye Derince- Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-0

Fethiyespor- Esenler Erokspor: 5-1