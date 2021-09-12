Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 2. hafta, 3 grupta oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Ligde birinci, ikinci ve üçüncü grupta yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Fatsa Belediyespor- Batman Petrolspor: 0-1
Artvin Hopaspor- Nevşehir Belediyespor: 1-2
1954 Kelkit Belediyespor-Çatalcaspor: 2-2
Başkent Gözgözler Akademi- Elazığspor: 2-0
Karaman Belediyespor- Sancaktepe: 2-2
Osmaniyespor-Kahta 02: 0-0
Bergama Belediyespor- Hendekspor: 1-3
Bursa Yıldırımspor- Belediye Kütahyaspor: 1-1
2. Grup:
Malatya Yeşilyurt Beledeyispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-0
76 Iğdır Belediyespor- Siirt İl Özel İdaresi: 4-2
Harput Dibek Elazığ Karakoçan- Kızılcabölük: 3-0
Yomra- Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1
Çarşamba-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 2-2
İskenderun-Hacettepe: 0-3
Altındağ- Kuşadası: 0-3
Bayrampaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestel: 1-0
3. Grup
Karbel Karaköprü Belediyespor- Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği: 1-1
Büyükçekmece Tepecik- Gümüşhanespor: 0-0
Ceyhanspor- Edirnespor: 0-3
Çankaya- Kardemir Karabükspor: 4-1
Modafen- Ofspor: 2-4
Belediye Derince- Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-0
Fethiyespor- Esenler Erokspor: 5-1
Kaynak: AA
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