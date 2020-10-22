Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

22.10.2020 22:05
Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması, oynanan 12 maçla başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması, oynanan 12 maçla başladı.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun ilk haftasında, 6 grupta 12 maç yapıldı.

Tamamı TSİ 19.55'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya): 0-2

Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya): 1-2

B Grubu

Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç): 1-2

Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere): 1-2

C Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa): 6-2

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya): 3-1

D Grubu

Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya): 0-2

Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz): 2-4

E Grubu

PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya): 1-2

PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

F Grubu

Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1

Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor

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