Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kupada rakiplerine üstünlük kuran Diyarbekirspor, Esenler Erokspor, Yomraspor, Cizrespor , Nevşehir Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor, Alanya Kestelspor, Artvin Hopaspor, Şile Yıldızspor, Muğlaspor ve Düzcespor 3. tura yükseldi.

Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu