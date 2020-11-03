Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur, oynanan 6 müsabakayla başladı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak üçüncü tur maçları sonunda 4. tura yükselen takımlar belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Balıkesirspor- Esenler Erokspor: 2-2 (Penaltılarda 5-6)
Tuzlaspor- Bayburt İl Özel İdare: 2-1
Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1
Altay- Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2
MKE Ankaragücü- Kocaelispor: 1-2
Kupada yarının programı
Kupada üçüncü tur mücadelesi yarın yapılacak 14 karşılaşmayla devam edecek, program şöyle:
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Ankara Keçiörengücü- Büyükçekmece Tepecikspor (Aktepe)
13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)
13.00 Manisa Futbol Kulübü- Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)
13.00 Ümraniyespor- Kırklarelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.00 Ankaraspor- Pazarspor (Osmanlı)
13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe (Bolu Atatürk)
13.00 Giresunspor-Tekirdağspor (Giresun Atatürk)
13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.30 Altınordu- Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.30 Adana Demirspor- Alanya Kestelspor (5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Fatih Karagümrük- Nevşehir Belediyespor (Vefa)
18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Bursaspor- Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediye)
- Kaynak: AA
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