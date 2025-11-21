Futbolda Bahis Soruşturması: 17 Hakeme Mali İşlem İncelemesi

"Futbolda bahis" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8'i tutuklu 17 hakem hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin Türkiye'de şans oyunları hizmeti veren Misli, Nesine, Oley, Tuttur, Milli Piyango ve Bilyoner firmalarıyla yaptıkları finansal işlemler değerlendirildi.

35 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Rapora göre hakem Erkan Arslan'ın bankacılık verilerinde, 2021-2025 döneminde toplam 35 milyon 179 bin 61 lira finansal işlem hacmi olduğu, şans oyunları hizmetleri olarak faaliyet gösteren Misli, Nesine, Oley, Tuttur, Milli Piyango ve Bilyoner firmalarıyla 2021-2025 döneminde toplam 6 bin 380 işlemde 10 milyon 548 bin 837 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmalara 6 milyon 544 bin 87 lira para çıkışı, ilgili firmalardan 4 milyon 4 bin 749 lira para girişi yapıldığı tespit edildi.

Şüpheli Yasin Şen'in bankacılık verilerinde, aynı yıllar arasında toplam 21 milyon 31 bin 737 liralık finansal işlem hacmi olduğu anlaşılırken, Nesine firmasıyla 2021-2025 dönemindeki 284 işlemde 1 milyon 738 bin 572 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmaya 1 milyon 196 bin 572 liralık para çıkışı, ilgili firmadan da 542 bin lira para girişi olduğu belirlendi.

YAKUP YAPICI'NIN 1124 İŞLEMİ

Yakup Yapıcı'nın bankacılık verilerinde, 2021-2025 döneminde 8 milyon 501 bin 293 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, Tuttur, Misli ve Nesine firmalarıyla 2021-2025 döneminde 1124 işlemde 1 milyon 688 bin 222 liralık finansal işlem hacmi olduğu, ilgili firmaya 1 milyon 22 bin lira para çıkışı, ilgili firmadan 666 bin 165 lira para girişi yapıldığı anlaşıldı.

Nevzat Okat'ın incelemesinde de 2021-2025 döneminde yaklaşık 50 milyon 267 bin 645 lira finansal işlem hacmi olduğu, Misli ve Oley firmalarıyla 4 yılda 104 işlemde 1 milyon 643 bin 93 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmaya 1 milyon 6 bin 913 lira para çıkışı, ilgili firmadan 636 bin 179 lira para girişi olduğu tespit edildi.

Şenol Bektaş'ın da aynı yıllar arasındaki bankacılık işlem veri incelemesinde, 22 milyon 126 bin 359 liralık finansal işlem hacmi belirlendiği, Tuttur, Nesine, Milli Piyango ve Misli ile 2021-2024 döneminde 1088 işlemde 1 milyon 491 bin 435 liralık finansal işlem hacmi görüldüğü, ilgili firmaya 1 milyon 218 bin 477 lira para çıkışı, firmadan 272 bin 958 lira para girişi olduğu anlaşıldı.

Ahmet Kıvanç Kader'in ise 2021-2025 döneminde 269 milyon 86 bin 920 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine ile 2022-2025 döneminde 342 işlemde 657 bin 539 liralık finansal işlem hacmi olduğu, 388 bin 731 liralık para çıkışı olan ilgili firmadan da 268 bin 808 lira para girişi yapıldığı belirlendi.

Sabri Emre Tekin'in ise 2021-2025 döneminde 8 milyon 992 bin 994 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine ve Misli ile aynı yıl aralığında 1055 işlemde 586 bin 403 liralık finansal işlem hacmi görülürken, ilgili firmaya 508 bin 437 liralık para çıkışı, firmadan 77 bin 966 liralık para girişi olduğu tespit edildi.

NURULLAH BAYRAM'IN 7 İŞLEMİ

Nurullah Bayram'ın ise 2021-2025 döneminde 6 milyon 850 bin 773 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine ile 2021'de 7 işlemde 231 liralık finansal işlem hacmi olduğu, firmaya 127 lira para çıkışı, firmadan 104 lira para girişi yapıldığı anlaşıldı.

Miraç Yıldırım'ın aynı yıllar arasında 12 milyon 362 bin 859 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, Misli, Nesine, Oley ve Bilyoner firmalarıyla 2024'te 173 işlemde 496 bin 532 liralık finansal işlem hacmi olduğu, ilgili firmaya 388 bin 532 liralık para çıkışı, firmadan da 108 bin liralık para girişi yapıldığı belirlendi.

Baran Karaman'ın da aynı tarihlerde 35 milyon 452 bin 260 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, Misli ve Nesine firmalarıyla 2021-2025 döneminde 245 işlemde 354 bin 659 liralık finansal işlem hacmi görülürken, firmaya 200 bin 506 liralık para çıkışı, firmadan da 154 bin 153 liralık para girişi olduğu tespit edildi.

Batuhan Topçu'nun da söz konusu yıllarda 30 milyon 754 bin 409 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, Oley, Misli, Nesine ve Tuttur firmalarıyla 2021-2025 döneminde 223 işlemde 265 bin 300 liralık finansal işlem hacmi olduğu, ilgili firmaya 142 bin 113 lira para çıkışı, firmadan da 123 bin 186 lira para girişi yapıldığı anlaşıldı.

Umut Kaptan'ın incelemesinde, 2021-2025 döneminde 5 milyon 772 bin 542 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine, Misli, Tuttur, Oley ve Bilyoner ile bu yıllar arasında 208 işlemde 182 bin 521 liralık finansal işlem hacmi olduğu, ilgili firmaya 130 bin 660 liralık para çıkışı, firmadan 51 bin 860 lira para girişi bulunduğu belirlendi.

Arif Taşkın'ın aynı yıllar arasında 3 milyon 862 bin 154 liralık işlem hacmi olduğu, Nesine, Misli ve Tuttur ile 2021-2025 döneminde 757 işlemde 178 bin 998 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmaya 79 bin 148 liralık para çıkışı, ilgili firmadan 99 bin 850 lira para girişi olduğu tespiti yapıldı.

Ufuk Tatlıcan'ın da 2021-2025 döneminde 4 milyon 113 bin 553 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine ile bu yıllarda yapılan 203 işlemde 152 bin 562 liralık finansal işlem hacmi görüldüğü, ilgili firmaya 106 bin 226 lira para çıkışı, firmadan da 46 bin 336 lira para girişi olduğu belirlendi.

Bedirhan Efe Akdoğan'ın aynı yıllar arasında 350 milyon 87 bin 952 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine, Bilyoner ve Oley ile bu yıllarda 52 işlemde 114 bin liralık finansal işlem hacmi olduğu, ilgili firmaya 71 bin 638 lira para çıkışı, firmadan 42 bin 371 lira para girişi gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Mustafa Özel'in de bu yıllar arasında 43 milyon 414 bin 762 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine'yle 2021-2025 döneminde 132 işlemde 112 bin 974 liralık finansal işlem hacmi görülürken, ilgili firmaya 86 bin 723 lira para çıkışı, firmadan da 26 bin 250 lira para girişi olduğu tespit edildi.

Cihad Buyurgan'ın da 2021-2025 döneminde 10 milyon 149 bin 177 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine, Misli, Bilyoner ve Tuttur ile söz konusu yıllar arasındaki 630 işlemde 101 bin 912 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmaya 63 bin 527 lira para çıkışı, ilgili firmadan da 38 bin 385 lira para girişi olduğu belirlendi.