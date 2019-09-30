G3 Amasya Forumu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin geleceğinden umutlu olduğunu belirterek "Son 40 senede nereden nereye geldik ama daha gidecek çok yolumuz var. Karamsarlığa yer yok. Umut olmadan, umut edilene sahip olunmaz. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Amasya Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde, Amasya Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Geleceğin Gücü Girişimciler (G3) Forumu"na katıldı.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında forumu 8 kez İstanbul'da gerçekleştirdiklerini ayrıca Trabzon, Kayseri ve Ankara'da düzenlediklerini ifade etti.

Kurtuluş Savaşı'nın önemli belgelerinden Amasya Genelgesi'nin 100. yılında Amasya'da gençlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Amasya, bir tarih ve kültür şehri. Yıldırım'ı, Fatih'i, Yavuz'u, Akşemsettin'i çıkaran şehir. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum müjdesinin verildiği yer. Kurtuluş mücadelesinin planı burada yapıldı, işte şimdi sizler de bugün Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacak planlarınızı burada yapacaksınız, girişimcilik konuşacaksınız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, 15 yıldır her yerde insanlara girişimci olmaları önerisinde bulunduğunu kaydederek zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini söyledi.

"Hayali hedefle birleştirmek gerek"

Ülkelerin artık girişimci ithal ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Silikon Vadisi'ndeki girişimcilerin yüzde 51'i ABD dışında doğmuş. İşsizliğin çözümü de girişimcilikte. Sadece 1 girişimci 10 kişiyi istihdam ediyor. Demek ki daha çok girişimci çıkartmamız lazım. Benim için girişimci, sınırları aşan kişidir. Eskiden uzay kelimesi kiminle anılırdı? Rusya ve ABD. Uzayda iki ülke güç savaşına girerdi. Şimdi ise uzay denince akla ülke değil, Elon Musk geliyor."

Hisarcıklıoğlu, girişimcilik için hayal kurmanın önemine dikkati çekerek hayalin hedefle birleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin geleceğinden umutlu olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Son 40 senede nereden nereye geldik ama daha gidecek çok yolumuz var. Karamsarlığa yer yok. Umut olmadan, umut edilene sahip olunmaz. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Dili, dini, etnik kökeni ne olursa olsun biz biriz." dedi.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı da gençlerin iş yapmaya başlarken, bulundukları şehir ya da mezun oldukları okulların dezavantajlarına odaklanmamaları gerektiğini söyledi.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç da gençlerin girişimci olmasının ana gelişme kaynağı olduğunu bildirdi.