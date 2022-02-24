G7 Liderleri Putin'i kınadı: "Kendisini tarihin yanlış tarafına koydu" - Son Dakika

G7 Liderleri, diplomatik süreci reddederek Ukrayna'ya yönelik saldırı kararı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kınadıklarını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı üzerine G7 Liderleri, online görüşme gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Kishida Fumio, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı toplantının ardından liderler ortak açıklama yaptı. G7 Liderleri yaptıkları açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa kıtasını yeniden savaşa soktu. Bu kriz, Avrupa'nın çok ötesinde sonuçları olan, kurallara dayalı uluslararası düzen için ciddi bir tehdittir" dedi.

Liderler ayrıca, Rusya'nın işgal eylemleri nedeniyle Rusya için, "Kendisini tarihin yanlış tarafına koydu" ifadesinde bulundu. Açıklamada, "Tekrarlanan tekliflerimize rağmen, Avrupa güvenliğine ilişkin sorunları ele almak için diplomatik bir sürece girmeyi ısrarla reddetmesinden dolayı Başkan Putin'i kınıyoruz" denildi.

Liderler, "NATO, AB ve üye devletlerinin yanı sıra Ukrayna da dahil olmak üzere ortaklarımızla birlik halindeyiz. Kurallara dayalı uluslararası düzenin bütünlüğünü korumak için gerekli olanı yapmaya kararlıyız" dedi. Liderler ayrıca, büyük enerji üreticileri ve tüketicileri arasında, istikrarlı küresel enerji kaynaklarına yönelik tutarlı ve yapıcı katılımı ve koordinasyonu desteklediklerini söyledi. Liderler, "enerji kaynaklarındaki olası aksaklıkları gidermek için harekete geçmeye hazır olduklarını" belirtti.

(Aylin Albayrak/ İHA)