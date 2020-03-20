Gabon'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Gabon'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

Gabon'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

6 saat önce

Orta Afrika ülkesi Gabon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Gabon'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti, System.String[]

Orta Afrika ülkesi Gabon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Salgınla Mücadele Ulusal Koordinasyon Sözcüsü Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, yaptığı açıklamada, diyabeti ve akut solunum sendromu bulunan 50 yaşındaki hastanın virüsten hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkede şu ana kadar 3 Kovid-19 vakasının görüldüğünü belirten Ndong, ölen hastanın yetkililerden salgının başladığı dönemde Fransa'da kaldığını gizlediğini aktardı.

Böylece 55 vakanın görüldüğü Orta Afrika ülkelerinde, Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Öte yandan Gabon'da yönetim, koronavirüs salgınıyla mücadelede Avrupa başta olmak üzere vakaların görüldüğü ülkelerle uçuşları durdurma kararı aldı.

Ayrıca okullar tatil edilerek, büyük etkinlik ve kutlamalar ile kamusal alanda 30'dan fazla kişinin bir araya toplanması yasaklandı.

2 bakanın koronavirüse yakalandı

Sahraaltı Afrika ülkesi Togo'da Kovid-19 vaka sayısı 1'den 9'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Mustafa Mijiyawa, yapılan testlerde yeni 8 vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Yeni vakalarını 5'inin ilk vakayla temas sonrası hastalığı kaptığını, diğerlerinin de 13 Mart'ta Avrupa'dan ülkeye gelen Alman, Fransız ve Togolu olduğunu kaydeden Bakan Mijiyawa, ilk vakanın iyileştiğini ancak tıbbi gözlem altında tutulduğunu ifade etti.

Burkina Faso'da ise Bölgesel ve Özel Yönetim Bakanı Simeon Sawadogo ile Eğitim Bakanı Bakanı Stanislas Ouaro'ya yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Aktif vaka sayısının 40 olduğu ülkede, 4 kişi iyileşti, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Kıtada Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Fas başta olmak üzere 900'e yakın koronavirüs vakası görülürken bunlardan 23'ü ölümle sonuçlandı.

Orta Afrika, Afrika, Gabon, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:24 Kaynak: AA

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