GAL ARISINA KARŞI 'TERMİNATÖR' BÖCEKLER ORMANLARA SALINDI - Son Dakika
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GAL ARISINA KARŞI 'TERMİNATÖR' BÖCEKLER ORMANLARA SALINDI

26.05.2022 09:25

BATI Karadeniz'de kestane ağaçlarında görülen ve hızlı yayılan gal arısı ile mücadele için üretilen 'terminatör' böcekler, Bartın'ın Amasra ilçesinde ormanlara salındı.

BATI Karadeniz'de kestane ağaçlarında görülen ve hızlı yayılan gal arısı ile mücadele için üretilen 'terminatör' böcekler, Bartın'ın Amasra ilçesinde ormanlara salındı. 'Torymus sinensis' isimli böceklerle gal arısını azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Bartın Orman Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Yafes Yıldız, Zararlı böceğin doğal düşmanları olmadığı için bölgemizde hızlı bir yayılma söz konusu oldu ama bu zararlı böceği bizim saldığımız karşı böcekle ve alternatif yöntemlerle azaltmayı düşünüyoruz dedi.

Türkiye'de ilk olarak 2014'te Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı, Düzce'den sonra Zonguldak'ta ve Bartın'da da görülmeye başlandı. Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakarak çiçek açmasını engelleyen gal arısı, zamanla ağaçları tamamen kurutmasıyla biliniyor. 1 hafta önce Zonguldak'ta 1020 böcek doğaya salınarak, uygulamanın ikinci evresi Bartın'da yapıldı. Kestane ormanlarının yoğun olarak bulunduğu Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyündeki ormanda 300 böcek salımı gerçekleştirildi.

'AMACIMIZ ZARAR EŞİĞİNİ EN AZA İNDİRMEK'

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, 'torymus sinensis' böceklerinin üretimini laboratuvarlarında gerçekleştirdiklerini belirterek, Geçen yıl 60 bin adet Yalova'dan gal getirdik. Bu bölgemizde geçen yıl mayıs ayında salım yapmıştık. Geçtiğimiz hafta Zonguldak bölgesinde 1020 adet doğaya saldık. Bartın'da 300 böcek salınımı yapacağız. Bizlerin sevindiren nokta geçen yıl salımı yapmış olduğumuz 'torymus sinensis' dediğimiz faydalı böceğin buraya yerleştiğini görüyoruz. Gerek İnkumu'nda gerek burada topladığımız gallardan faydalı böcek çıktı. Buraya bu böcek yerleşti. İnşallah bunların sayısı artarak koloniler halinde yayılacak. Doğada bir şeyi tamamen yok etmek mümkün değil. Bu böceğin zarar eşiği var. Bu zarar eşiğini en aza indirmek bütün amacımız budur dedi.

'ZARARLI BÖCEĞİ YÖNTEMLERİMİZLE AZALTMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Bartın Orman Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Yıldız, gal arısı ile mücadelenin zorlu olduğunu söyleyerek, 2020 yılında tespit ettiğimiz zararlı böcek, kestanenin çiçekli noktalarına ve sürgünlerine yumurtalarını bırakarak, çiçek ve meyve verimini engelliyor. Dolayısıyla bölgemiz için önemli olan başta kestane balı olmak üzere kestane meyvesinin yetişmesinde büyük sıkıntılar yaratıyor. Zararlı böceğin doğal düşmanları olmadığı için bölgemizde hızlı bir yayılma söz konusu oldu ama bu zararlı böcek bizim saldığımız karşı böcekle ve alternatif yöntemlerle azaltmayı düşünüyoruz diye konuştu.

GAL ARISINA KARŞI 'TERMİNATÖR' BÖCEKLER ORMANLARA SALINDI
GAL ARISINA KARŞI 'TERMİNATÖR' BÖCEKLER ORMANLARA SALINDI
GAL ARISINA KARŞI 'TERMİNATÖR' BÖCEKLER ORMANLARA SALINDI
GAL ARISINA KARŞI 'TERMİNATÖR' BÖCEKLER ORMANLARA SALINDI
GAL ARISINA KARŞI 'TERMİNATÖR' BÖCEKLER ORMANLARA SALINDI
GAL ARISINA KARŞI 'TERMİNATÖR' BÖCEKLER ORMANLARA SALINDI
GAL ARISINA KARŞI 'TERMİNATÖR' BÖCEKLER ORMANLARA SALINDI
GAL ARISINA KARŞI 'TERMİNATÖR' BÖCEKLER ORMANLARA SALINDI

YORUMLAR
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(BARTIN)Terminatör böcekler 'Gal Arısı' ile mücadele edecek (BARTIN)Terminatör böcekler 'Gal Arısı' ile mücadele edecek Bartın'da gal arısıyla mücadele eden böcekler doğaya salındı Bartın'da gal arısıyla mücadele eden böcekler doğaya salındı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: GAL ARISINA KARŞI 'TERMİNATÖR' BÖCEKLER ORMANLARA SALINDI - Son Dakika
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